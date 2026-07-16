Instalarán cámaras anti infractores y de reconocimiento facial para seguridad en Cartagena

Las cámaras se están instalando en diferentes puntos de la ciudad. // Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, a través de Distriseguridad, pone en marcha las acciones de instalación de postes y elementos iniciales para la modernización de las herramientas tecnológicas que respaldan el trabajo de las autoridades, con el propósito de fortalecer la prevención del delito, mejorar la capacidad de respuesta institucional y brindar mayor tranquilidad a los ciudadanos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con estos $2.200 millones, Cartagena continúa fortaleciendo sus capacidades tecnológicas para enfrentar los desafíos de seguridad que demanda una ciudad en constante crecimiento, esta apuesta responde a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y busca dotar a las autoridades de herramientas más modernas para combatir el delito y fortalecer la convivencia.

En respuesta a esta necesidad, Distriseguridad lidera la implementación de un sistema de reconocimiento automático de placas vehiculares (LPR, por sus siglas en inglés License Plate Recognition), reconocimiento facial e inteligencia artificial, una herramienta que permitirá robustecer el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) de Cartagena y fortalecer significativamente la capacidad operativa del sistema de videovigilancia de la ciudad.

La iniciativa contempla la instalación de 22 cámaras para reconocimiento automático de placas vehiculares y 9 cámaras con reconocimiento facial, distribuidas en 16 puntos estratégicos de Cartagena, entre ellos los principales accesos a la ciudad, corredores de alta movilidad vehicular, sectores turísticos y zonas de gran afluencia de personas.

Las nuevas tecnologías se ubican en sectores como La Bocana, Entrada a Bocagrande, Las Tenazas, India Catalina, Mercado de Bazurto, Aeropuerto Rafael Núñez, Terminal de Transportes, Plaza de la Trinidad, Torre del Reloj y Muelle de La Bodeguita, entre otros puntos priorizados por los organismos de seguridad.

Con esta inversión, Cartagena incorpora uno de los avances tecnológicos más importantes para la seguridad que hoy son utilizadas por otras ciudades de Colombia y del mundo para fortalecer la prevención del delito, optimizar las investigaciones y mejorar la capacidad de respuesta institucional frente a los retos que plantea la delincuencia moderna.

El Distrito invita a la ciudadanía a no dejarse engañar por portales digitales e incitadores en redes sociales que desinforman sobre que estas estructuras de vigilancia son para fotomultas. Una medida de control vial que el alcalde Dumek Turbay prohibió en la ciudad.

Inteligencia artificial al servicio de los cartageneros

La nueva plataforma también contempla la actualización del Sistema de Gestión de Video (VMS, por sus siglas en inglés Video Management System), permitiendo incorporar capacidades avanzadas de inteligencia artificial para el análisis de imágenes, monitoreo en tiempo real, almacenamiento inteligente de información y generación de alertas que faciliten la toma de decisiones por parte de las autoridades.

“La seguridad no puede quedarse en discursos. Los ciudadanos nos han dicho que quieren sentirse más seguros y nosotros estamos respondiendo con inversiones concretas, gobernar con el oído significa escuchar a la gente, pero también actuar, hoy Cartagena avanza hacia una seguridad más inteligente, más moderna y mejor preparada para enfrentar los desafíos del presente y del futuro”, expresó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Gracias a este sistema, será posible identificar de manera más rápida vehículos requeridos por las autoridades, detectar placas relacionadas con actividades ilícitas y fortalecer los procesos investigativos mediante el análisis automatizado de información en tiempo real, de igual manera, el reconocimiento facial fortalecerá las labores de identificación y verificación en zonas estratégicas de alta concentración de personas, convirtiéndose en una herramienta de apoyo para la seguridad y la convivencia ciudadana.

Por su parte, el director de Distriseguridad, Jaime Hernández Amín, señaló que este proyecto representa uno de los avances tecnológicos más importantes para el sistema de seguridad de la ciudad en los últimos años.

“Estamos fortaleciendo las capacidades tecnológicas de Cartagena con herramientas de inteligencia artificial, reconocimiento facial y lectura automática de placas que permitirán optimizar el monitoreo, apoyar las investigaciones y mejorar la articulación con las autoridades, especialmente la Policía Metropolitana. Es una apuesta por una seguridad más eficiente, preventiva y basada en información estratégica al servicio de los cartageneros”, manifestó.

Con la implementación de este sistema, la Alcaldía Mayor de Cartagena, por

Medio de Distriseguridad, apuesta a la construcción de una ciudad más segura, moderna e innovadora, donde la tecnología se convierte en una aliada estratégica para proteger la vida, fortalecer la convivencia y enfrentar los fenómenos delincuenciales que afectan a los ciudadanos.

Bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz y la ejecución de Distriseguridad, Cartagena continúa consolidando un modelo de seguridad basado en la innovación, la inteligencia y el uso estratégico de la tecnología, una apuesta que responde a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y que convierte las necesidades de los cartageneros en inversiones concretas para mejorar su calidad de vida.