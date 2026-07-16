Incendio en el barrio La Candelaria dejó un menor herido y graves daños materiales en una vivienda

Un incendio registrado en el barrio La Candelaria, calle 10 de Mayo, en el sur de Cartagena, dejó como saldo un menor de edad con quemaduras y una familia damnificada con la afectación de gran parte de sus enseres y pertenencias.

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La emergencia, cuyas causas exactas aún están bajo investigación por parte de las autoridades competentes, generó momentos de profunda angustia entre los habitantes del sector. Al percatarse de las llamas que rápidamente envolvían la vivienda, vecinos de la zona reaccionaron de forma solidaria y valerosa para rescatar al menor y ayudar a evacuar algunas de las pertenencias de la familia afectada, antes de que el fuego causara mayores estragos en la estructura.

El menor afectado fue trasladado de urgencia al CAP de La Candelaria y luego trasladado al Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, conocido como La Casa del Niño para recibir atención médica especializada debido a las quemaduras sufridas. Mientras tanto, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena controló rápidamente la situación para evitar que la conflagración se extendiera a los inmuebles vecinos, al tiempo que la familia damnificada espera el apoyo de los organismos de gestión del riesgo del Distrito para afrontar los daños materiales.