Hospital Naval de Cartagena realizó la jornada de donación de sangre

En un acto de solidaridad que corre por las venas, que salva vidas, y con el objetivo de fortalecer las reservas de los bancos de sangre en Cartagena y Bolívar

El Hospital Naval de Cartagena, junto al Banco de Sangre Hemocaribe, realizó la Jornada de Donación de Sangre, Soy Voluntario que Dona Vida, para garantizar la atención oportuna de emergencias, cirugías y tratamientos médicos en diferentes Centros de Salud de la ciudad, y el departamento.

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Esta jornada contó con la masiva participación de personal militar y civil, que reunió en un solo lugar a aquellos que al donar su sangre pueden salvar hasta 3 vidas, incluyendo la de un recién nacido.

Es importante resaltar, que según el Instituto Nacional de Salud anualmente, 2 millones de personas en Colombia se salvan recibiendo transfusión de sangre.

De esta manera el HONAC, respalda el suministro y reservas de sangre en los bancos, he invita a lo ciudadanos a donar vida, recordándoles que este proceso no engorda ni causa daños a la salud.