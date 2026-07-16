Homenaje de la Policía de Bolívar a los transportadores que mueven el desarrollo de la región

Cada kilómetro recorrido representa un compromiso con la vida. Detrás del volante hay hombres y mujeres que, con responsabilidad, disciplina y vocación de servicio, hacen posible que Colombia avance y que la seguridad llegue a cada rincón del territorio.

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En el marco del Día del Transportador, la Policía Nacional en el departamento de Bolívar rinde un sentido homenaje a todos los transportadores de Colombia, quienes con su esfuerzo diario movilizan el desarrollo del país. Conductores de carga, servicio público, transporte especial, escolar, urbano e intermunicipal son protagonistas silenciosos que, con cada recorrido, acercan familias, impulsan la economía y permiten que millones de colombianos lleguen seguros a sus destinos.

De igual manera, la institución reconoce la invaluable labor de sus 37 conductores institucionales, dos mujeres y 35 hombres, quienes día a día recorren las carreteras, calles y caminos de Bolívar llevando seguridad, apoyo operativo, esperanza y servicio a las comunidades.

Su trabajo va mucho más allá de conducir un vehículo. Con profesionalismo, entrega y sentido de pertenencia enfrentan largas jornadas y los desafíos propios del territorio para garantizar el traslado oportuno del personal policial, los recursos institucionales y la atención de los requerimientos ciudadanos. Gracias a su dedicación, la Policía Nacional fortalece su capacidad de respuesta y continúa construyendo un departamento más seguro, cercano y comprometido con su gente.

El señor coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó:

“En nombre de la Policía Nacional enviamos un fraternal saludo y un feliz Día del Transportador a todos los hombres y mujeres que, con responsabilidad, prudencia y amor por su labor, recorren las vías de Colombia llevando progreso, esperanza y bienestar. A nuestros conductores institucionales, gracias por ser ejemplo de disciplina, compromiso y vocación de servicio; y a todos los transportadores del país, gracias por mover a Colombia con esfuerzo y dedicación. Que Dios los acompañe siempre y les conceda un camino seguro junto a sus familias.”