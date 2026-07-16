Gobernador Yamil Arana entrega nuevas vías pavimentadas en el barrio El Pozón

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, continúa impulsando la inversión en los barrios de Cartagena con la entrega de dos nuevas calles pavimentadas en El Pozón, beneficiando a los sectores 19 de Febrero y Víctor Blanco, donde cientos de familias ahora cuentan con vías dignas, mayor seguridad y mejor movilidad.

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Las obras, ejecutadas a través del programa COMPI (Construcción de Obras Motivadas por Iniciativa Comunitaria), son el resultado de un trabajo conjunto entre la Gobernación de Bolívar y la comunidad, un modelo que permite convertir las necesidades de los barrios en proyectos que mejoran la calidad de vida.

Durante la entrega, Yamil Arana recordó que el compromiso nació tras escuchar directamente a los líderes comunales durante una visita anterior al barrio.

“Hace unos meses entregamos unas calles aquí en el sector de Las Pilanderas y los líderes nos expresaron su preocupación por estas vías. Nos pusimos en contacto con el programa COMPI y hoy, pocos meses después, estos vecinos pueden decirle chao al barro, a las incomodidades y a problemas de salud como el dengue. Cuando la comunidad y el Gobierno trabajan unidos, los resultados llegan”, afirmó el mandatario.

La entrega de las obras coincidió con la celebración de la Virgen del Carmen, una fecha especial para los habitantes de El Pozón, quienes aprovecharon la jornada para agradecer la materialización de una obra que durante años esperaron y que hoy representa mejores condiciones de vida para sus familias.

La líder comunal Esmeralda Hinestroza, integrante de la Junta de Acción Comunal, destacó la rápida respuesta de la administración departamental.

“Estoy muy contenta porque hice la petición y nunca imaginé que la respuesta fuera tan rápida. La comunidad se unió y hoy vemos el resultado gracias a una buena gestión”, expresó.

Más infraestructura para mejorar la calidad de vida

Las intervenciones permitieron la construcción de 381 metros lineales de vías en concreto rígido, además de andenes y bordillos que mejoran la movilidad peatonal y la seguridad vial.

En el sector 19 de Febrero se construyeron 226 metros de pavimento en concreto rígido de 18 centímetros de espesor, junto con 452 metros lineales de andenes y bordillos.

En el sector Víctor Blanco se pavimentaron 155 metros de vía y se construyeron 325 metros lineales de andenes y bordillos.

Estas obras benefician a cientos de familias al facilitar el tránsito de peatones y vehículos, reducir los problemas ocasionados por el barro durante las lluvias y brindar espacios más seguros para niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Yamil Arana avanza hacia la meta de 100 calles pavimentadas

Con estas nuevas entregas, la administración del gobernador Yamil Arana completa 42 calles construidas mediante el programa COMPI, una estrategia que fortalece la participación ciudadana y permite ejecutar obras con el aporte conjunto entre la Gobernación y las comunidades.

La meta del Gobierno departamental es alcanzar las 100 calles pavimentadas antes de finalizar el año, consolidando una política de inversión que sigue llevando desarrollo, infraestructura y mejores oportunidades a los barrios de Cartagena y de todo Bolívar.