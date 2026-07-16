Freno a regalías nacionales pone en riesgo proyectos clave de desarrollo en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena manifestó su preocupación por una reciente decisión adoptada por el Gobierno Nacional que podría retrasar la aprobación y ejecución de nuevos proyectos estratégicos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

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Mediante el Acuerdo 17 del 30 de junio de 2026, la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías (SGR) determinó que la proyección nacional de los recursos provenientes de regalías para 2025-2026 no es compatible con el comportamiento del recaudo al tercer semestre del bienio, por lo que el 20% restante de las apropiaciones presupuestales para los municipios y demás instancias competentes permanecerá bloqueado por el Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1821 de 2020.

Lo anterior quiere decir que Cartagena no puede comprometer el 20% restante de los recursos que le corresponden debido al bloqueo presupuestal nacional, lo que dificulta la viabilidad y aprobación de nuevas iniciativas financiadas con recursos de regalías. Cabe precisar que el 80% de las asignaciones disponibles para el Distrito ya fueron destinadas, en su mayoría, a proyectos de inversión.

En ese sentido, la administración del alcalde Dumek Turbay, si bien reconoce que la Comisión Rectora del SGR expidió este acto administrativo en cumplimiento de la normatividad vigente, considera que la medida se aplicó de manera generalizada y restrictiva, generando una paradoja: se está limitando e incluso castigando a las entidades territoriales que, como Cartagena, Barranquilla y Bogotá, cumplieron a cabalidad con el recaudo de las Asignaciones Directas y consolidaron los ingresos que les correspondían.

El impacto de esta decisión nacional puede afectar la aprobación de proyectos, como el ya anunciado para la “construcción y dotación de la infraestructura hospitalaria en el Distrito de Cartagena”, iniciativa que busca la anhelada materialización del nuevo Hospital de Pasacaballos.

A pesar de que el Distrito tiene plenamente identificados los recursos para esta iniciativa, gracias al sobrecumplimiento en el recaudo de las Asignaciones Directas, y de que el proyecto avanza en su trámite para ser presentado ante el Concejo Distrital, su aprobación podría retrasarse debido a la no disponibilidad del 20% restante.

“A mí me eligieron para solucionar problemas históricos. Saldar deudas sociales que impiden que muchas comunidades vivan con dignidad y superen la pobreza y la baja calidad de vida. Por eso indigna tanto, y así deben estar muchos alcaldes de ciudades capitales, que un gobierno que despreció y no le entregó nada a Cartagena para luchar contra el hambre y la miseria, ahora salga con esta ‘sorpresita’ que no trae nada bueno. Es destructiva, no hicieron y ahora pretenden impedir que hagamos”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Lo que sí debo ratificarle a la gente de Pasacaballos es que no deben estar intranquilos ni preocuparse porque no vayan a contar con su nuevo hospital. Los recursos están financieramente blindados, y ahora estamos gestionando todo para cumplir con lo prometido, pese a que la decisión del Gobierno Nacional se presente como un obstáculo, en cuanto a los tiempos de ejecución”.

Además, este bloqueo del gobierno de Gustavo Petro pondría en riesgo la ejecución de otros proyectos estratégicos para la transformación de Cartagena, entre ellos la construcción y el mejoramiento de tramos viales, instituciones educativas e infraestructura social, financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Al respecto, el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, sostuvo: “Esta situación obliga a la administración del alcalde Dumek Turbay a redoblar los esfuerzos institucionales para proteger proyectos que ya cuentan con estudios, planeación y fuentes de financiación identificadas. Por eso, continuaremos adelantando las gestiones necesarias para que estas inversiones puedan ejecutarse sin retrasos innecesarios y lleguen oportunamente a los territorios”.

Desde la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación, se reiteró el compromiso de continuar adelantando las acciones y los diálogos necesarios ante las instancias competentes para destrabar estos recursos y garantizar la ejecución de proyectos prioritarios para los cartageneros.

Cartagena supera sus metas

Mientras el recaudo nacional de estos recursos registra un rezago y alcanza apenas el 78,68% al tercer semestre de la bienalidad, el recaudo en Cartagena refleja un comportamiento distinto.

De acuerdo con los datos oficiales reportados en el Portal de Transparencia Económica, Cartagena no solo cumplió con sus proyecciones, sino que actualmente registra un recaudo superior al 146% en los recursos asociados a las Asignaciones Directas del Sistema General de Regalías.

Esta robustez fiscal demuestra que la ciudad cuenta con la liquidez real para respaldar sus compromisos de inversión, y que el freno actual obedece a una rigidez normativa del nivel central que no discrimina entre los municipios.

“Pese a que la ciudad superó ampliamente el recaudo previsto y proyectábamos destinar ese 20% restante de las apropiaciones presupuestales de 2025-2026 para seguir invirtiendo en la gente, esta decisión, derivada del comportamiento del recaudo nacional, nos bloquea cerca de $13.403 millones, lo que podría frenar proyectos estratégicos que los cartageneros necesitan y esperan”, aseguró el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.