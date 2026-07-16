El IPCC entregó murales en homenaje a Cecilia Porras creados por estudiantes del colegio

La directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Shirley Tuñón Vásquez, hizo entrega oficial de los murales en homenaje a la artista cartagenera Cecilia Porras en la Institución Educativa Cecilia Porras, ubicada en el barrio Bicentenario, proceso que hace parte del Plan Maestro de Murales.

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La intervención artística, desarrollada sobre un área de 70 metros cuadrados, fue construida mediante un proceso de cocreación colectiva que involucró a 50 estudiantes del grado décimo, una docente del colegio y artistas plásticos.

El acto de entrega inició con un espacio de palabras institucionales y de reconocimiento al legado de Cecilia Porras, una de las figuras más representativas de la plástica colombiana del siglo XX. Posteriormente, la comunidad educativa participó en la develación oficial de la obra, un momento cargado de significado que reafirmó el compromiso de la institución con la memoria, el arte y la formación de nuevas generaciones.

Durante el acto, Shirley Tuñón Vásquez, directora del IPCC, destacó que este proyecto demuestra cómo el arte puede convertirse en una herramienta de transformación social y pedagógica: “Hoy entregamos un símbolo de identidad, memoria y orgullo para esta comunidad educativa. Cecilia Porras dejó un legado invaluable para el arte colombiano, y qué mejor manera de honrarlo que permitiendo que los propios estudiantes de la Institución que lleva su nombre, interpretarán su obra y la plasmaran en estos espacios. Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena y el IPCC seguiremos promoviendo procesos donde el arte sea una herramienta para educar, fortalecer el sentido de pertenencia y construir ciudadanía”, expresó la directora del IPCC.

La dirección artística de los murales estuvo a cargo del artista plástico Carlos Piedrahita, acompañado por el muralista Mario Guzmán y con el apoyo permanente de la docente de artes plásticas, Andrea Contreras.

Por su parte, el rector de la Institución Educativa Cecilia Porras, Mario Figueroa, expresó: “Se marca un hito importante en la historia de Cartagena reconociendo el Valor de Cecilia Porras a través de sus obras que son inspiración para nuestros estudiantes. Qué dicha, por ejemplo, que toda la comunidad educativa verá a diario en la entrada de la institución la obra reconocida de esta artista “Cecilia y los Pájaros”.

Jorge de la Ossa, estudiante del grado décimo manifestó: “Aprendimos que el arte nos transforma y nos hace ver el mundo de una forma distinta, tal como lo vivió Cecilia Porras. Fue una experiencia muy buena para nosotros porque no solo aprendimos sobre la artista sino que también desarrollamos nuestras capacidades artísticas”.

El artista plástico Carlos Piedrahita, indicó: “Agradezco a los estudiantes por su participación, por vivir y disfrutar cada estapa. Esa es la intención de estos procesos, que aprendamos y disfrutemos a la vez. Y con este proceso pudimos trabajar colectivamente para crear comunidad”.

Con esta iniciativa, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IPCC, continúa fortaleciendo los procesos de formación artística en las comunidades, promoviendo el muralismo comunitario como una estrategia para preservar la memoria cultural, dignificar los espacios escolares y fomentar el sentido de pertenencia entre las nuevas generaciones.

Sobre los murales

El primer mural está ubicado a la entrada de la I.E. y tiene plasmada la obra “Cecilia y los Pájaros”; una de las obras más representativas de Cecilia Porras del museo al espacio público, permitiendo que su legado artístico dialogue con la ciudad y con quienes la habitan.

El segundo mural, junto a la biblioteca, es una composición inspirada en diversas obras de Cecilia Porras, en la que se integran paisajes cartageneros característicos de su producción artística, atravesados por el lenguaje plástico del modernismo que definió gran parte de su obra.

La intervención incorpora un autorretrato de la artista como elemento central, reconociendo su legado y su aporte a la historia del arte colombiano. Así mismo, el mural integra el eslogan del colegio “Art, Knowledge and Freedom to transform” (Arte, conocimiento y libertad para transformar), estableciendo un diálogo entre la identidad institucional y el patrimonio cultural de la ciudad.