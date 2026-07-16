Denuncian bloqueo del 20% de los recursos por Regalías para Cartagena

A través de su cuenta de X, el alcalde de Cartagena Dumek Turbay Paz, denunció que a falta de 22 días de acabar, el gobierno del Presidente Petro bloqueó un porcentaje de los recursos destinados por concepto de Regalías a la Alcaldía.

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El mandatario asegura que eso pone en riesgo, varios proyectos de inversión social en Cartagena que ya se habían planificado ejecutar, como el Hospital de Pasacaballos, cuyo lote ya se había identificado y blindaje financiero se había gestionado. Además, proyectos para la lucha contra el hambre y la pobreza, y servicios públicos como agua potable, alcantarillado y gas natural en corregimientos se verían en riesgo.

Y pese a que Cartagena registra un recaudo del 146% en Asignaciones Directas del Sistema General de Regalías, la reciente medida nacional mantiene bloqueado el 20% de los recursos y amenazaría proyectos estratégicos para la ciudad.

Pero, ¿A qué nos referimos con bloqueo financiero?

A través del Acuerdo 17 del 30 de junio de 2026, la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías (SGR) determinó que la proyección nacional de los recursos provenientes de regalías para 2025-2026 no es compatible con el comportamiento del recaudo al tercer semestre del bienio, por lo que el 20% restante de las apropiaciones presupuestales para los municipios y demás instancias competentes permanecerá bloqueado por el Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1821 de 2020.

“Como alcalde Mayor de Cartagena considero que es una medida injusta, pues se aplicó de manera generalizada y restrictiva, generando esta paradoja: se está limitando e incluso castigando a las entidades territoriales que, como Cartagena, Barranquilla y Bogotá, cumplimos a cabalidad con el recaudo de las asignaciones directas y consolidamos los ingresos que nos correspondían.”

El impacto de esta decisión nacional puede afectar la aprobación de proyectos, como el ya anunciado para la “construcción y dotación de la infraestructura hospitalaria en el Distrito de Cartagena”, iniciativa que busca la anhelada materialización del nuevo Hospital de Pasacaballos.

Por último el mandatario local invita a un debate serio, responsable, riguroso y técnico, sobre la descentralización de competencias y recursos para inversión social. “La rescentralización en las decisiones del gasto ha sido lesivo no sólo para la gobernanza local sino para el desarrollo de nuestros territorios.”