Corbatín dejará de operar por inicio de pruebas en el Intercambiador de La Carolina

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura, informa a la ciudadanía que, a partir de este viernes 17 de julio, a las 10 de la mañana, entrará en funcionamiento una nueva medida de movilidad necesaria para continuar con la construcción del Intercambiador de La Carolina.

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Desde mañana quedará cerrado el denominado ‘corbatín’, por lo que ya no será posible realizar retornos vehiculares en este punto de La Cordialidad. La medida fue autorizada por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y permanecerá vigente durante toda la ejecución del proyecto.

El cierre permitirá iniciar una de las etapas más importantes de la obra: el pilotaje de la estructura, que comprende labores de excavación, conformación e izaje de los pilotes que servirán de soporte para los futuros puentes del Intercambiador.

Así serán los nuevos retornos

Para garantizar la continuidad de la movilidad, se implementarán rutas alternas:

- Los conductores de vehículos livianos que transiten en sentido bomba El Amparo – El Pozón y necesiten retornar deberán hacerlo en el retorno habilitado cerca del condominio Carioca.

- Continua el flujo normal en ambas calzadas de la vía la Cordialidad, aunque con movilidad reducida por la circulación de maquinaria amarilla.

La Administración Distrital recomienda a los conductores programar sus desplazamientos con anticipación y utilizar las vías alternas como la de Territorio Mio- Parque Heredia – Ciudad Jardin, respetar la señalización instalada y atender las indicaciones de los agentes de tránsito durante la implementación de la medida.

El proyecto sigue avanzando

Mientras entra en operación este nuevo esquema de movilidad, el proyecto continúa ejecutando importantes frentes de trabajo. A la fecha ya fueron realizadas las excavaciones de las vías de servicio 1, 2 y 3, donde actualmente avanza la construcción de la estructura de pavimento que permitirá mantener el flujo vehicular durante las diferentes etapas de la obra.

De igual forma, continúan las demoliciones de andenes a ambos costados de La Cordialidad y la construcción de las cajas de inspección del sistema de alcantarillado, necesarias para el reemplazo de la tubería de 1.600 milímetros. Estas labores se desarrollan principalmente en horario nocturno para reducir las afectaciones a la movilidad.

El Intercambiador de La Carolina, que se realizará sobre un tramo de 670 metros, permitirá reducir hasta en 30 minutos los tiempos de desplazamiento y beneficiará a cerca de 400 mil habitantes de sectores como Villa Estrella, Villas de La Candelaria, El Pozón, La Carolina, Ciudad Jardín, Barrios Unidos, San José de los Campanos, entre otros.