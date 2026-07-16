Condenado hombre por agredir a su perro en Montecristo, sur de Bolívar

Las pruebas presentadas por un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), permitieron que Fernando Alonso Oviedo Sánchez admitiera haber agredido a un perro de su propiedad en el municipio de San Jacinto del Cauca (Bolívar).

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La Fiscalía demostró que en noviembre de 2025 el ahora sentenciado reaccionó violentamente contra el animal por comerse un pedazo de carne que estaba sobre un mesón.

Esto hizo que el hombre inmovilizara al canino, lo golpeara con un látigo, y lo sometiera a una serie de agresiones físicas que le causaron lesiones de consideración.

Estas acciones fueron grabadas con un celular por un vecino, lo cual permitió demostrar la agresión. Por esto el hombre fue imputado con el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física de un animal, agravado.

Oviedo Sánchez fue condenado a 20 meses de prisión, al pago de una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y fue inhabilitado por 63 meses para adquirir, tener, cuidar y refugiar animales.

Además, fue inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas, por 5 años. Esta información se publica por razones de interés general.