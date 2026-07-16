Cemento País celebra a los conductores y camioneros en el día de la Virgen del Carmen

En el Día de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores y camioneros, Cemento País reafirma su compromiso de acompañar a todos los conductores del país.

Hoy y siempre abrimos las puertas de nuestra planta para recibir a quienes cada día recorren las carreteras llevando desarrollo, progreso y materiales a cada rincón de Colombia. honramos su labor y su esfuerzo.

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“Para nosotros los conductores son parte fundamental de esta cadena, son parte de la familia Pais, sin ellos no hay obra, no hay país. Por eso en Cemento País los acompañamos, los cuidamos y celebramos con ellos”, afirmó Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País.

Porque construir país también es reconocer a quienes lo mueven. Cemento País está con la gente y con los que manejan y mueven el país.