Cartagena Cómo Vamos revelará cómo avanzó la ciudad en su Informe de Calidad de Vida

¿Cómo evolucionó el empleo? ¿Qué muestran los indicadores sobre educación, salud, seguridad o pobreza? ¿Cuáles son los principales avances y qué retos persisten para la ciudad? Estas son algunas de las preguntas que responderá el Informe de Calidad de Vida Cartagena 2025, cuyos resultados serán presentados por Cartagena Cómo Vamos el próximo miércoles 22 de julio.

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Desde hace más de 20 años, Cartagena Cómo Vamos elabora este informe con base en la información producida por las entidades oficiales. En esta edición, el análisis reúne más de 280 indicadores que permiten hacer seguimiento a la evolución de la calidad de vida en la ciudad y aportar evidencia para una conversación pública más informada.

La edición 2025 presenta la evolución de los principales indicadores durante el segundo año de la actual administración distrital del alcalde Dumek Turbay. El informe aborda temas como educación, salud, empleo, seguridad y otros aspectos fundamentales para comprender las dinámicas de la ciudad, identificar tendencias y reconocer tanto los avances como los retos que permanecen.

“El Informe de Calidad de Vida es una herramienta para toda la ciudad. Su valor está en ofrecer información confiable que permita entender cómo está evolucionando Cartagena y las condiciones de vida de quienes la habitan. Esa evidencia enriquece las conversaciones públicas y aporta elementos para la toma de decisiones. Creemos que una ciudad mejor informada tiene mayores capacidades para construir soluciones colectivas”, afirmó Eliana Salas, directora de Cartagena Cómo Vamos.

La presentación de resultados se realizará el miércoles 22 de julio, a las 2:00 p. m., en el Hotel InterContinental Cartagena. La entrada será gratuita, con inscripción previa hasta completar el aforo. Las personas interesadas pueden registrarse a través de las redes sociales oficiales de Cartagena Cómo Vamos (@cgenacomovamos) o en https://bit.ly/4vv2ecj. El evento está dirigido a ciudadanos, organizaciones sociales, sector privado, academia, medios de comunicación y entidades públicas interesados en conocer los principales hallazgos del informe.

Con la presentación del Informe de Calidad de Vida 2025, Cartagena Cómo Vamos continúa promoviendo el acceso a información confiable como un bien público, convencido de que una ciudadanía mejor informada cuenta con más herramientas para participar en las decisiones y conversaciones que inciden en el presente y el futuro de la ciudad.