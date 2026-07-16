Caravana en Cartagena en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los conductores

En el marco de la celebración de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores, la Policía Nacional lideró una caravana que partió desde el Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena y recorrió las principales avenidas y calles de la ciudad.

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A esta significativa jornada se unieron vehículos institucionales, taxis y motocicletas, en una manifestación de fe que fortaleció los lazos de fraternidad, confianza y unión entre la comunidad y las autoridades.

La conmemoración inició con una ceremonia eucarística presidida por el padre Julio César, en la capilla del Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena, ubicada en el barrio Manga. Durante la celebración fue exaltada la labor que desempeñan los policías conductores, quienes diariamente demuestran compromiso, vocación, profesionalismo, prudencia y respeto por las normas de tránsito.

Entre ellos se destacó el patrullero Said José Sotomayor Vuelvas, quien, con más de 19 años de servicio en la Institución, lideró la caravana de vehículos que recorrió las calles de Cartagena.

Said Sotomayor, de 46 años, es un policía ejemplar que ha dedicado gran parte de su vida al servicio institucional como conductor. Su pasión por esta labor nació gracias a las enseñanzas de su padre, conductor de camiones y vehículos de carga, quien le transmitió los conocimientos y valores necesarios para recorrer con responsabilidad las carreteras de Colombia.

“Es algo que llevo en la sangre y me siento orgulloso de que esos conocimientos y la disciplina que me transmitió mi padre hoy los siga aplicando en esta hermosa institución que llevo en el corazón”, expresó el patrullero Said José Sotomayor Vuelvas.

La Policía Nacional resalta el compromiso, la responsabilidad y la vocación de servicio de todos los policías conductores, quienes, mediante una conducción segura y el estricto cumplimiento de las normas de tránsito, contribuyen a atender de manera oportuna los requerimientos de la ciudadanía.

En esta fecha especial, la Institución también exalta la labor de los transportadores del país e invita a la comunidad a fortalecer la cultura de la seguridad vial, respetando las normas de tránsito y adoptando medidas de autoprotección en las vías.