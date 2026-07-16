Capturados tres presuntos delincuentes y la recuperación de igual número de celulares

En desarrollo de los planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia capturaron a tres sujetos que, minutos antes, habrían despojado a varios ciudadanos de equipos móviles en distintos sectores de la ciudad.

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El primer resultado operativo se registró en la avenida Pedro de Heredia, a la altura del barrio La Quinta, donde las patrullas de vigilancia, tras una persecución, capturaron a alias ‘Yordi’, de 21 años, señalado por la víctima de haberle hurtado dos celulares, avaluados en más de dos millones de pesos.

De igual forma, en el barrio Boston, las patrullas de vigilancia capturaron a un sujeto de 23 años, conocido como ‘El Raspao’, quien, presuntamente, intimidó a un ciudadano para despojarlo de su teléfono celular.

Finalmente, en la zona de playas de La Boquilla, uniformados de la Policía Nacional capturaron a un sujeto conocido como ‘Jorgito’, de 24 años, señalado de hurtar un reloj inteligente a un turista nacional.

Los capturados, al parecer, serían responsables de varios hurtos cometidos en estos sectores de la ciudad. Durante los procedimientos fueron recuperados los elementos, que posteriormente fueron entregados a sus legítimos propietarios, quienes agradecieron la oportuna reacción de los uniformados.

Los elementos recuperados y los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 560 personas por este delito.

“La ofensiva contra el hurto se mantiene de manera permanente en Cartagena. Seguiremos desplegando capacidades institucionales para capturar a quienes afectan el patrimonio económico de los ciudadanos y recuperar los elementos hurtados. Invitamos a la comunidad a denunciar oportunamente y a suministrar información que contribuya a identificar, capturar y judicializar a los responsables de estos delitos”, afirmó el coronel Carlos Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.