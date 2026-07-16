Buscan a taxista que arrolló y abandonó a un mototaxista en el barrio La María

Las autoridades y familiares buscan intensamente al conductor de un taxi que protagonizó un grave accidente de tránsito en el barrio La María tras arrollar a un mototaxista y escapar del lugar dejándolo herido de gravedad en plena vía pública.

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La víctima de este lamentable percance vial fue identificada como Luis Carlos Díaz Teherán. El hombre, quien es padre de familia, se encontraba desempeñando sus labores diarias como mototaxista para llevar el sustento a su hogar cuando fue embestido de manera violenta en la calle 44 del mencionado barrio, justo al frente de la tienda ARA. El impacto fue tan fuerte que la motocicleta de Luis Carlos, la cual tenía apenas cuatro meses de uso, quedó completamente destrozada.

Tras el accidente, el afectado fue auxiliado por personas del sector y trasladado de urgencia al Hospital Universitario, donde permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo pronóstico reservado. Médicos del centro asistencial indicaron que el paciente presenta heridas de extrema gravedad en la cabeza y en una de sus piernas.

Sobre el vehículo involucrado en el siniestro, testigos y allegados a la víctima señalaron que se trata de un taxi marca KIA Picanto, el cual se caracteriza por tener la defensa pintada de color negro. Esta descripción, sumada a los videos de las cámaras de seguridad de la zona, se ha convertido en la pista clave para dar con el paradero del conductor que huyó de la escena.

Hasta el momento, las autoridades competentes no se han pronunciado de manera oficial sobre este caso, mientras que los familiares del mototaxista exigen justicia y piden la colaboración de la ciudadanía para identificar plenamente al responsable de este hecho que hoy tiene a un padre de familia debatiéndose entre la vida y la muerte.