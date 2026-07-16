Autoridades hacen seguimiento de caso de gestante que dio a luz fuera de una institución de salud / Claudia Contreras

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), informó que, tras conocer el caso de una gestante que presuntamente no recibió atención oportuna en centro asistencial y terminó dando a luz fuera de ese instituto médico, activó de manera inmediata las acciones de seguimiento y verificación del caso.

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Por instrucción del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, el Distrito rechaza cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida y la salud de la madre e hijo, reiterando que la atención de las gestantes constituye una prioridad para el sistema de salud y que el derecho a la vida y a una atención oportuna debe prevalecer sobre cualquier circunstancia administrativa o institucional.

En respuesta a esta situación, una comisión integrada por las Direcciones Operativas de Vigilancia y Control, Prestación de Servicios de Salud, Aseguramiento y el Equipo Funcional de Salud Materna y Perinatal se desplazó para realizar el seguimiento al caso, verificar la atención brindada, garantizar la continuidad de los servicios de salud para la madre y el recién nacido, y adelantar las actuaciones administrativas correspondientes en caso de evidenciarse posibles incumplimientos por parte de la institución prestadora de servicios de salud.

El director del Dadis, Rafael Navarro España, rechazó de manera contundente este tipo de hechos y reiteró el compromiso de la Administración Distrital con la protección de la vida de las gestantes.

“Este tipo de situaciones no pueden repetirse. Ninguna circunstancia justifica que una mujer en trabajo de parto vea comprometida su vida o la de su bebé por falta de atención. Hemos dispuesto un equipo técnico para acompañar a la paciente, verificar lo ocurrido y adelantar las investigaciones que correspondan. Tal como lo ha instruido el alcalde Dumek Turbay Paz, actuaremos con todo el rigor institucional si se comprueba alguna irregularidad”, destacó Navarro.

El funcionario distrital añadió: “La misión de los prestadores de servicios de salud es proteger la vida y garantizar una atención digna, oportuna y humanizada”.

El equipo de profesionales del Dadis durante la visita constató qué tanto la madre como el recién nacido están recibiendo buena atención y se encuentran estables.

Finalmente, el Dadis hizo un llamado a todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y a los servicios de urgencias del Distrito para que garanticen la atención inmediata a las gestantes, recordando que la protección de la vida de la madre y del recién nacido deben prevalecer sobre cualquier situación administrativa, contractual o financiera que enfrenten las instituciones de salud.