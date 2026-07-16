Acuacar asegura que no hay incumplimiento y defiende su contrato ante la Alcaldía

A través de un comunicado a la opinión pública, Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. se pronunció sobre la citación recibida por la Alcaldía a una audiencia de incumplimiento contractual con miras a la declaratoria de caducidad del contrato de acueducto y alcantarillado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La empresa aseguró que cuenta con “evidencia verificable de que no existe incumplimiento alguno que amenace la prestación del servicio”, señalando que este es un presupuesto legal indispensable para declarar una caducidad. En el documento, la compañía destacó que su Índice Único Sectorial es del 94.39%, uno de los más altos del país, y que las inversiones a su cargo se están ejecutando en una ciudad con alto crecimiento poblacional y asentamientos informales.

Frente a la posible terminación de la concesión, la firma advirtió que “la caducidad tendría afectaciones directas sobre el patrimonio público”, debido a que el Distrito es propietario del 50% de la empresa, por lo que cualquier impacto en su valor debe ser cuantificado para conocimiento de la ciudadanía.

Finalmente, la organización manifestó que el debate sobre el modelo de prestación de los servicios públicos debe darse sobre indicadores técnicos verificables y por los cauces legales. Tras 31 años de operación en la capital de Bolívar, la entidad ratificó que “la operación continúa desarrollándose con normalidad y todo el equipo técnico y humano permanece dedicado a garantizar la continuidad, calidad y confiabilidad del servicio”.