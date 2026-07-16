A la cárcel hombre por intentar asesinar a otro tras cobrarle una deuda en Turbaco

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Guillermo José Cantillo Pérez, de 29 años, por su aparente responsabilidad en el intento de asesinato de un hombre en Turbaco (Bolívar).

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Los hechos investigados ocurrieron el pasado 6 de julio en el barrio Villa Andrea de la referida población. Según la investigación, el señalado agresor llegó en una motocicleta a la residencia de la víctima con el propósito de cobrarle una deuda. Durante el encuentro se suscitó una discusión en la cual el hombre, al parecer, le disparó en repetidas oportunidades.

La oportuna atención en un centro de salud permitió que los médicos estabilizaran a la víctima, de 26 años, logrando salvarle la vida. Uniformados de la Policía Nacional que fueron alertados sobre el delito capturaron al presunto agresor cuando huía del lugar.

Una fiscal de la Seccional Bolívar imputó al procesado el delito de tentativa de homicidio, cargo que no fue aceptado. Por disposición judicial el hombre cumplirá medida de aseguramiento en centro carcelario.