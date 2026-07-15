‘Vibra de barrio’, el nuevo álbum de La Pampara - Jader Tremendo

Con mucha pasión y dedicación el Dj y productor de Champeta más importante de Colombia actualmente, Jader Tremendo logra realizar su nuevo álbum musical denominada “Vibra de Barrio”, un proyecto musical con más de 10 canciones con el objetivo de demostrar la verdadera esencia de Cartagena y su maravillosa cultura.

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De la mano de muchos artistas y Djs reconocidos y emergentes llenos de mucho talento, como; Dandy Bway, Zaider, Criss y Ronny, Jota L, Mickey Love, JR, Teno Álvarez, Dj Juanky Sabor, Dj Pelu, Dj 360, entre otros.

#VibraDeBarrio está ya disponible en todas las plataformas digitales para seguir conquistando los corazones de todos los tremendistas en toda Cartagena, Colombia y alrededor del mundo.

Cuenta con sus videos oficiales filmados en la cancha del barrio Chiquinquirá y en distintos barrios populares de la ciudad bajo la dirección de Andrés Herrera.

“Me siento contento, han sido muchos meses de trabajo y dedicación, horas en el estudio, trasnochos pero contento, porque he dejado mi corazón en este proyecto, agradezco de ante mano a cada una de las personas, las marcas, todos los Artistas y mi equipo de trabajo direccionado por @miguebermude por apoyarme para cumplirle al público con este proyecto que hoy refleja la esencia y la vibra que somos”- Jader Tremendo