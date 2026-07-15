Unicartagena clasifica entre las mejores del mundo en sostenibilidad

La Universidad de Cartagena fue incluida en el rango 801-1000 de las mejores universidades del mundo en el Sustainability Impact Ratings 2026, una clasificación internacional del Times Higher Education que evalúa el compromiso y el impacto de las instituciones de educación superior en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En esta edición del ranking, solo 15 universidades colombianas lograron ser incluidas en la clasificación.

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Este es el tercer año consecutivo de la institución entrando al listado. En 2024, logró por primera vez su inclusión ubicándose en el rango 801–1000 a nivel global, entre más de 2.100 universidades de 125 países, y se posicionó dentro de las 12 primeras instituciones colombianas clasificadas. Un año después, en 2025, clasificó nuevamente, esta vez en el rango 1001–1500 entre más de 2.500 universidades de 130 países.

Entre los resultados más destacados para el alma mater se encuentra su desempeño en los ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 5 (Igualdad de género) y ODS 1 (Fin de la pobreza), áreas en las que la institución evidenció una contribución significativa a través de sus actividades académicas, de investigación y de proyección social.

Estos resultados consecutivos le han permitido consolidar una trayectoria ascendente en el THE Impact Rankings, evidenciando la articulación de sus ejes misionales con los desafíos globales del desarrollo sostenible, y reafirmando su papel como institución pública comprometida con la transformación social del Caribe colombiano y del país.

El reconocimiento internacional también refleja la capacidad investigativa de la institución. Adscritos a la Vicerrectoría de Investigaciones se encuentran registrados 268 docentes investigadores, 126 grupos de investigación, 205 semilleros y siete institutos de investigación. Durante 2024, año tomado como referencia para la evaluación del ranking, los investigadores de Unicartagena publicaron cerca de 30 libros académicos y de resultados de investigación, además de 391 artículos científicos en revistas internacionales indexadas en Scopus.

Este resultado no solo ratificó su compromiso con el desarrollo sostenible, sino que la ubicó como una de las universidades públicas con mejor desempeño en Colombia dentro de esta medición. La consecución de avances significativos en áreas como docencia, investigación y extensión llevaron a la institución a clasificar en esta edición, evidenciando el impacto de sus programas de regionalización, inclusión y proyección social en el territorio.