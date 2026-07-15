Recuperan motocicleta en Regidor, sur de Bolívar, y captura a un hombre por receptación

La Policía Nacional continúa fortaleciendo las acciones para contrarrestar el hurto de motocicletas en el departamento de Bolívar.

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En las últimas horas, uniformados de la Zona de Atención, mediante planes de registro, control y solicitud de antecedentes realizados en el sector plaza principal avenida rio viejo del municipio de Regidor sur de Bolívar, capturaron en flagrancia a un hombre de 18 años de edad, residente en el corregimiento de Papayal.

El ciudadano se movilizaba en una motocicleta marca Yamaha y, al verificar los antecedentes del vehículo, se evidenció que presentaba un requerimiento judicial, por lo que fue capturado por el delito de receptación. La motocicleta fue recuperada y el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 28 Seccional de Simití, donde las autoridades competentes le definirán su situación judicial.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, manifestó que: “Estos resultados reflejan el compromiso permanente de nuestros policías para combatir el hurto de motocicletas y afectar las estructuras dedicadas a este delito. Invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte su seguridad y a verificar la legalidad de los vehículos antes de realizar una compra.”