Real Cartagena inició venta de abonos para torneo BetPlay 2026- II

Real Cartagena informó a sus hinchas y al público en general que ya se encuentra habilitada la venta de abonos para acompañar al equipo en el estadio Jaime Morón León durante el Torneo BetPlay 2026-II.

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El abono es válido únicamente para el Torneo BetPlay 2026-II e incluye el ingreso a los siete (7) partidos que el Heroico disputará como local durante el segundo semestre del año.

La comercialización inicia con una etapa de preventa exclusiva para los usuarios de la Tarjeta Débito dale! Real Cartagena, quienes obtendrán un 10% de descuento sobre el valor del abono. Dicha etapa estará vigente hasta el mediodía del sábado 18 de julio. Una vez finalice la preventa, los abonos estarán disponibles para el público en general con cualquier medio de pago.

Los precios por tribuna son los siguientes:

Occidental Alta

. Precio general: $400.000 ($57.142 por partido)

• Preventa con Tarjeta dale!: $360.000 ($51.428 por partido)

Occidental Baja

• Precio general: $300.000 ($42.857 por partido)

• Preventa con Tarjeta dale!: $270.000 ($38.571 por partido)

Oriental

• Precio general: $250.000 ($35.714 por partido)

• Preventa con Tarjeta dale!: $225.000 ($32.142 por partido)

Norte y Sur

Precio general: $100.000 ($14.285 por partido)

Preventa con Tarjeta dale!: $90.000 ($12.857 por partido)

*Los valores no incluyen el costo por servicio de la plataforma Fanki.