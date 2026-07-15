Nueva empresa de servicios públicos de Cartagena tendrá mentoría de Empresas Públicas de Medellín

Tras el anuncio, el pasado 1 de junio, por parte del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, de la presentación al Concejo Distrital de un proyecto para que Cartagena administre sus servicios públicos, especialmente agua, alcantarillado y limpieza integral, el mandatario ya presentó formalmente la iniciativa que busca transformar de raíz el panorama de la infraestructura y la atención comunitaria en la ciudad.

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El enfoque principal de esta empresa pública se centrará en atender las deudas históricas de agua potable y saneamiento básico en los corregimientos y comunidades dispersas, con esuutrategias que priorizarán la participación de comités comunitarios liderados por mujeres y bases territoriales.

Además, el alcalde queda autorizado para garantizar el flujo de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para la cobertura de subsidios a los barrios de bajos recursos y comunidades de estratos bajos.

El proyecto de Acuerdo presentado al Concejo propone la creación de la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena E.S.P., una entidad con capital 100% público que asumirá el control, la planeación y la optimización de los servicios esenciales de la ciudad, evitando que manejos privados afecten la dignidad y calidad que requiere el servicio a las comunidades.

Esta iniciativa marca el inicio del desmonte definitivo del modelo de privatización absoluta, hoy liderado por Veolia y Aguas de Cartagena, que impera desde los años 90, devolviéndole al Distrito un rol activo en la fiscalización y control de los recursos.

Al respecto, el alcalde Dumek Turbay informó que ya gestionó con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la mentoría de las Empresas Públicas de Medellín para que con su experiencia acompañen la estructuración y puesta en marcha de la nueva empresa, 100 % pública de los cartageneros.

Además, Turbay anunció que la creación de esta nueva empresa, posterior a su eventual aprobación en el Concejo, será uno de los proyectos presentados en el empalme regional con el presidente Abelardo de La Espriella, para ser priorizado el acompañamiento gubernamental, por medio del Ministerio de Vivienda y la Supertintendencia de Servicios Públicos; y así propicia un arranque óptimo y sostenibilidad de la nueva entidad, la cual no tendrá capitales privados y particulares de por medio.

Así funcionará la nueva Empresa de Servicios Públicos de Cartagena 100 % pública

A través de la creación de la Empresa Distrital Oficial se garantiza control total del Distrito, se fortalece la vigilancia local, se protege la inversión pública y se solucionan prioridades de la población rural. Este esquema requiere liberar la infraestructura actual y exige blindar la entidad de la politización a través de un gobierno corporativo riguroso.

Y, lo más importante, garantizar que no haya más intereses privados, como actualmente sucede con Veolia y Aguas de Cartagena, en la gestión de los servicios públicos de agua, alcantarillado y control de basuras y residuos.

La Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena E.S.P., constituida bajo la forma de Empresa Industrial y Comercial del Estado, estaría administrada por un Gerente General (designado por el Alcalde) y una Junta Directiva conformada en dos terceras partes (2/3) por delegados de la Alcaldía y una tercera parte (1/3) por Vocales de Control elegidos por los Comités de Desarrollo y Control Social, con un capital inicial de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000 COP) aportados en su totalidad por el Distrito.

La entidad no solo se limitará al acueducto y alcantarillado. Tendrá facultades legales para diseñar, expandir y operar infraestructura de aseo, energía eléctrica, telefonía y alumbrado público (servicio que actualmente cuenta con el apoyo estratégico de las Empresas Públicas de Medellín - EPM) tanto dentro como fuera de la jurisdicción de Cartagena.

La Secretaría de Hacienda Distrital emitió la Certificación de Impacto Fiscal Viable, asegurando que el proyecto no altera las metas del Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2034, ni requiere rentas sustitutas o exenciones tributarias que desestabilicen las arcas del Distrito.

El proyecto también fue evaluado y aprobado formalmente por el Consejo de Política Fiscal de Cartagena (CONFISCAR).

Milton José Pereira, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito explicó que el articulado del proyecto blinda financieramente a los cartageneros. “Se establece explícitamente que la infraestructura y equipos del Distrito transferidos a la nueva empresa no podrán incluirse en el cálculo de las tarifas cobradas a los usuarios, considerándose un subsidio implícito permanente. con base en la aplicación de las metodologías fijadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, y demás autoridades competentes”, dijo Pereira.

Así, la nueva empresa será la herramienta clave para ejecutar el Plan Maestro de Servicios Públicos de la Zona Insular y la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

Tras cursar su trámite en el Concejo, el cabildo tendrá un año para otorgar las facultades extraordinarias al mandatario local y dar vida a la empresa de servicios públicos cartageneros.