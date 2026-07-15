Mediante Plan Candado cayó alias ‘Keiner’ por el hurto de un bolso y un celular

Una persecución que se inició en la avenida del Lago y culminó en el barrio Chino permitió la captura de alias ‘Keiner’, señalado por el delito de hurto en la modalidad de raponazo.

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Tras recibir el reporte del hurto, se desplegó un operativo de búsqueda por las calles del sector. La rápida reacción de los uniformados permitió ubicar al sospechoso cuando se desplazaba a pie por un callejón del barrio Chino, donde fue interceptado por las patrullas de vigilancia.

El capturado, conocido con el alias de ‘Keiner’, de 27 años, fue señalado por la víctima como el presunto responsable del hecho delictivo.

Durante el procedimiento fueron recuperados un bolso, un celular marca Samsung y documentos personales, elementos que habían sido reportados como hurtados mediante la modalidad de raponazo. Los bienes recuperados están avaluados en más de 3 millones de pesos.

Los elementos recuperados fueron devueltos a su propietario, quien agradeció la rápida reacción y el oportuno actuar de los uniformados.

El capturado, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de definir su situación judicial.

“La rápida capacidad de respuesta de nuestros uniformados permite dar resultados contundentes frente al hurto y otros delitos que afectan la tranquilidad de los ciudadanos. Continuaremos desplegando operativos permanentes para capturar a quienes pretendan alterar la seguridad en Cartagena”, manifestó el coronel Carlos Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional invita a los cartageneros a continuar cooperando, bajo absoluta reserva, con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, comunicándose a la línea de emergencia 123.