Más de 1.600 atenciones en salud se materializaron durante la jornada en Pasacaballos

Por instrucción del alcalde Dumek Turbay Paz y como parte del compromiso de su administración de acercar los servicios de salud a todos los territorios del Distrito, la ESE Hospital Local Cartagena de Indias realizó con éxito una nueva gran jornada de salud en el corregimiento de Pasacaballos, donde la comunidad recibió atención integral gratuita y sin necesidad de desplazarse a otros sectores de la ciudad.

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Durante la actividad, desarrollada entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, se prestaron servicios de medicina general, medicina interna, pediatría, ginecología, odontología, psicología, nutrición, vacunación, enfermería, toma de muestras de laboratorio clínico y demás servicios ofertados por la institución, para un total de 1.675 atenciones.

La jornada hace parte de la estrategia de la Alcaldía Mayor de Cartagena para fortalecer el acceso a la salud en los barrios y corregimientos del Distrito, llevando atención oportuna y de calidad directamente a las comunidades.

La gerente de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, Sabrina Van-Leenden Granados, destacó que estas jornadas continúan consolidándose como una herramienta para acercar los servicios de salud a quienes más los necesitan.

“Durante esta gran hornada de salud atendimos a niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores de Pasacaballos con servicios de atención general y especializada como todos los servicios que habitualmente prestamos en nuestro centro de salud; nuestro propósito es seguir acercando una atención integral y humanizada a las comunidades”, precisó la funcionaria.

La gerente también resaltó que esta fue la cuarta jornada realizada por la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y anunció que en el mes de agosto se llevará a cabo una nueva de está índole, para continuar ampliando la cobertura de los servicios de salud en Cartagena.

Además de la atención médica, durante la jornada se desarrollaron acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, fortaleciendo el cuidado integral de las familias y facilitando el acceso a servicios esenciales en el propio territorio.

Los asistentes destacaron la calidad de la atención y el impacto positivo que representa para la comunidad contar con estos espacios.

Zulimar Oliveros, beneficiaria de la jornada, expresó su agradecimiento por la labor de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y de la Alcaldía Mayor de Cartagena, resaltando la dedicación del personal de salud y el acompañamiento brindado durante toda la jornada. Asimismo, destacó que este tipo de iniciativas representan un gran beneficio para niños, mujeres, adultos mayores y, en general, para todas las familias de Pasacaballos, al facilitar el acceso a servicios de salud cerca de sus hogares.

Milena Ortiz, integrante de ASODEUS Pasacaballos, manifestó que la comunidad recibió con entusiasmo esta iniciativa y agradeció a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y al alcalde Dumek Turbay Paz por acercar los servicios de salud al corregimiento.

“Nosotros, los habitantes de Pasacaballos, estamos muy contentos porque esta jornada ha sido un éxito. Nos sentimos agradecidos con la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y con nuestro alcalde Dumek Turbay Paz. Esperamos que esta no sea la primera, sino que como esta se realicen muchas más jornadas para beneficio de nuestra comunidad”, expresó.

*_DADIS y Sisben también acompañaron_*

Como parte de la oferta institucional, la jornada también contó con el acompañamiento del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), que brindó orientación y educación en salud mental, salud sexual y reproductiva, prevención del dengue, salud infantil (IRA-EDA) y certificado de discapacidad.

De igual manera, las EPS Proteger, Mutual Ser y Familiar de Colombia asesoraron a los usuarios en la verificación de derechos y el proceso de traslado entre EPS. Asimismo, el equipo del Sisbén estuvo orientó a la comunidad sobre consultas relacionadas con la clasificación y actualización de su información, entre ellas el cambio de puntaje.

Con esta iniciativa, la Alcaldía Mayor de Cartagena y la ESE Hospital Local Cartagena de Indias continúan fortaleciendo el acceso efectivo a los servicios de salud en los diferentes territorios del Distrito, reafirmando su compromiso de seguir transformando la salud de los cartageneros mediante una atención cercana, oportuna y humanizada.