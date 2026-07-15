La Policía Nacional lidera jornada de recuperación del entorno turístico en Magangué

En desarrollo de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Nacional, a través del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional en Bolívar, lideró una jornada de recuperación de un entorno de interés turístico, considerado un lugar emblemático y parte del patrimonio cultural del municipio de Magangué.

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La actividad fue posible gracias al trabajo articulado entre la Policía Nacional, el grupo juvenil Guardianes del Turismo, la empresa Aseo Pronto y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Magangué, quienes desarrollaron una jornada de ornato, limpieza, recolección de residuos sólidos y embellecimiento del espacio con la siembra de plantas ornamentales.

Con estas actividades se busca promover la cultura ciudadana, fortalecer el sentido de pertenencia por los escenarios de interés turístico y contribuir a la conservación del patrimonio cultural, generando entornos más agradables para el disfrute de la comunidad y de quienes visitan el municipio.

El señor coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, invita a la comunidad a cuidar, proteger y preservar los espacios de interés turístico y el patrimonio cultural, destacando que su conservación es una responsabilidad compartida que contribuye al fortalecimiento del turismo, la identidad y el desarrollo de los municipios del departamento.