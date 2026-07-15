Jaime de la Cruz Zubiría llega a la Junta Directiva de Afinia para fortalecer la gestión

Afinia confirmó la designación de Jaime de la Cruz Zubiría como nuevo miembro de su Junta Directiva, decisión con la que se fortalece el gobierno corporativo de la compañía.

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De la Cruz cuenta con más de cinco décadas de experiencia en los sectores de telecomunicaciones, infraestructura, servicios y desarrollo empresarial.

A lo largo de su trayectoria, ha liderado organizaciones como la Fundación Círculo de Obreros de San Pedro Claver, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Tele Cartagena, Banco de Colombia, Conastil y Telecom, aportando una sólida visión estratégica y una amplia experiencia en dirección empresarial.

La Junta Directiva de Afinia también está integrada por Sebastián Méndez, Jorge Alberto Yépez, Juan Carlos Castro y Juan David Pérez, altos ejecutivos del Grupo EPM, con amplia experiencia en crecimiento empresarial, regulación del sector energético y gestión financiera.

Con esta conformación, Afinia reafirma su apuesta por la sostenibilidad de la empresa en el territorio, impulsando decisiones estratégicas que contribuyen a la prestación de un servicio cada vez más confiable, al desarrollo regional y a la generación de valor para las comunidades del Caribe colombiano.