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15 jul 2026 Actualizado 16:40

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Jaime de la Cruz Zubiría llega a la Junta Directiva de Afinia para fortalecer la gestión

El nuevo directivo cuenta con 50 años de experiencia en infraestructura y desarrollo empresarial

Jaime de la Cruz Zubiría. // Afinia

Jaime de la Cruz Zubiría. // Afinia / Isaias Guacaneme

Jaime de la Cruz Zubiría. // Afinia
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Afinia confirmó la designación de Jaime de la Cruz Zubiría como nuevo miembro de su Junta Directiva, decisión con la que se fortalece el gobierno corporativo de la compañía.

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De la Cruz cuenta con más de cinco décadas de experiencia en los sectores de telecomunicaciones, infraestructura, servicios y desarrollo empresarial.

A lo largo de su trayectoria, ha liderado organizaciones como la Fundación Círculo de Obreros de San Pedro Claver, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Tele Cartagena, Banco de Colombia, Conastil y Telecom, aportando una sólida visión estratégica y una amplia experiencia en dirección empresarial.

La Junta Directiva de Afinia también está integrada por Sebastián Méndez, Jorge Alberto Yépez, Juan Carlos Castro y Juan David Pérez, altos ejecutivos del Grupo EPM, con amplia experiencia en crecimiento empresarial, regulación del sector energético y gestión financiera.

Con esta conformación, Afinia reafirma su apuesta por la sostenibilidad de la empresa en el territorio, impulsando decisiones estratégicas que contribuyen a la prestación de un servicio cada vez más confiable, al desarrollo regional y a la generación de valor para las comunidades del Caribe colombiano.

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