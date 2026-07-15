IPCC abre convocatoria audiovisual con una bolsa de $197 millones en estímulos en Cartagena

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), a través de la Comisión Fílmica, oficializó la apertura de la Convocatoria para el Fortalecimiento del Sector Fílmico, Audiovisual e Interactivo. El proceso busca consolidar el talento cinematográfico local, diversificar las narrativas del territorio y garantizar que la ciudadanía tenga un mayor acceso a los contenidos audiovisuales y espacios de encuentro cultural producidos en la región.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La convocatoria está dirigida a personas naturales, grupos constituidos y personas jurídicas del sector que demuestren residencia o domicilio principal en el distrito y una trayectoria artística verificable. Como una de las grandes apuestas, la categoría de Corto Universitario abre un espacio exclusivo para estudiantes activos de pregrado o posgrado en carreras afines a la producción audiovisual, permitiendo conectar la formación académica con oportunidades reales en la industria.

El portafolio de estímulos para esta vigencia se distribuye en diversas modalidades que abarcan la complejidad del ecosistema audiovisual. Entre ellas se encuentran la creación y producción de cortometrajes de ficción y documental, la producción de cortometrajes de animación (con técnicas 2D o 3D y la restricción de no incorporar inteligencia artificial en su versión final), la creación de series de podcast, el desarrollo de videojuegos independientes y una línea de circulación orientada a cineclubes para la exhibición de obras locales y nacionales en espacios públicos. Los interesados deberán formalizar su inscripción digital cargando una propuesta técnica y presupuestal, el perfil de su equipo de trabajo y los soportes de experiencia requeridos, según las especificaciones de cada categoría.

El Alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, indicó: “Creemos en el enorme potencial creativo de Cartagena y en el papel que el sector audiovisual desempeña para contar nuestras historias, generar oportunidades y contribuir a la proyección de la ciudad ante el país y el mundo. Con esta convocatoria seguimos apostándole al talento local y a la consolidación de un ecosistema cultural cada vez más fuerte e innovador”.

Por su parte, Shirley Tuñón, Directora General del IPCC, destacó: “Con esta segunda edición de la convocatoria reafirmamos el compromiso del IPCC con el fortalecimiento del sector fílmico, audiovisual e interactivo de Cartagena. Queremos seguir generando oportunidades para sus creadores, productores, colectivos y demás agentes culturales, impulsando el desarrollo de sus proyectos y ampliando las posibilidades de creación, producción y circulación de sus obras. Más que entregar estímulos, buscamos consolidar un ecosistema audiovisual que siga creciendo desde el talento, la creatividad y las historias que nacen en nuestra ciudad”.

Como antesala a la fase de inscripción, el instituto habilitó la revisión pública del borrador de los términos de referencia, promoviendo un ejercicio transparente de construcción colectiva con los realizadores locales. El sector tuvo la oportunidad de presentar sus aportes y comentarios, los cuales fueron analizados minuciosamente por la entidad con el fin de robustecer el documento definitivo y asegurar que las bases definitivas respondan con precisión a las dinámicas actuales del entorno audiovisual cartagenero.

Finalmente, Alfredo Marimón, Coordinador de la Comisión Fílmica de Cartagena, afirmó: “Esta segunda edición llega para consolidar el ecosistema audiovisual de Cartagena. Queremos que más cineastas, animadores, estudiantes y cineclubes encuentren aquí el impulso para desarrollar sus proyectos. La Comisión Fílmica se convierte en la casa que conecta al talento local con oportunidades reales de producción y circulación”.