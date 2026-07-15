Erika Díaz la cosmetóloga colombiana que eleva estándares de la belleza profesional en Latinoamérica

Desde Bogotá, Colombia, Erika Diaz supera los ocho años dentro del sector, enfocada principalmente en técnicas avanzadas de pestañas y cejas, formación de profesionales, creación de productos cosméticos premium y expansión de marcas internacionales en América Latina.

Su historia representa la evolución de una cosmetóloga que no se limitó a dominar un procedimiento estético, sino que decidió transformar la manera en que estos servicios son enseñados, ejecutados y posicionados dentro del mercado. Especializada en lash lifting, brow lamination y protocolos de belleza profesional, Erika ha impulsado una visión más rigurosa de la cosmetología, en la que la técnica debe estar acompañada de criterio, análisis, seguridad, selección adecuada de productos y una experiencia de servicio alineada con estándares premium.

Uno de los aspectos más relevantes de su perfil es su capacidad para combinar la práctica técnica con una mirada estratégica de negocio. Como publicista, mercadóloga, empresaria y educadora internacional, Erika ha comprendido que la industria actual no solo demanda especialistas capaces de realizar procedimientos con buenos resultados, sino profesionales que sepan construir una marca, comunicar valor, formar equipos, desarrollar productos confiables y adaptarse a las nuevas tendencias globales del sector.

Desde 2019, Erika ha desarrollado una sólida labor como educadora especializada en lash lifting y servicios de belleza profesional. A través de sus programas de formación, ha preparado a más de 1.000 estudiantes y ha contribuido al desarrollo de aproximadamente 15 trainers en distintos mercados de las Américas. Su metodología se enfoca en que las alumnas comprendan los fundamentos de cada procedimiento, aprendan a trabajar con protocolos estructurados, seleccionen correctamente los productos y desarrollen un criterio técnico propio que les permita ofrecer resultados consistentes y seguros.

Su impacto educativo se extiende más allá de Colombia. Profesionales formadas bajo su orientación han aplicado sus conocimientos en países como Estados Unidos, México, Costa Rica, Argentina, Ecuador y otros territorios de la región. Esta proyección demuestra que su trabajo no se ha limitado a la enseñanza local, sino que ha contribuido al fortalecimiento de una comunidad profesional latinoamericana más preparada, consciente y orientada a la excelencia.

Erika también se distingue por su constante actualización internacional. Ha realizado procesos de formación con compañías, academias y especialistas de países como Australia, Serbia, España, México, Rusia, Alemania, Brasil, Estonia, Chile, Corea del Sur y Japón. Esa búsqueda de conocimiento le ha permitido identificar metodologías avanzadas, estudiar distintas filosofías de servicio y adaptar propuestas globales al contexto latinoamericano sin perder una identidad profesional propia.

En 2021, Erika fundó Erika Díaz Supplies S.A.S., compañía colombiana enfocada en educación profesional, productos de alta gama y desarrollo de propuestas estratégicas para la industria de la belleza. Desde esta empresa ha liderado la construcción de una oferta dirigida a especialistas que buscan elevar la calidad de sus servicios, integrando formación, insumos profesionales, posicionamiento comercial y visión empresarial. La compañía también trabaja en la creación y comercialización de productos especializados, incluyendo líneas fabricadas en Italia.

Ese mismo año desarrolló AnaÖm Brand, marca que reúne educación especializada, productos profesionales y experiencias de belleza con estándares elevados. AnaÖm representa una etapa clave dentro de su evolución profesional, porque le permitió convertir su conocimiento técnico y empresarial en una plataforma propia orientada al crecimiento de otras especialistas. Bajo su dirección, la marca busca ofrecer herramientas, formación y productos que ayuden a las profesionales de la belleza a ejercer con mayor criterio, identidad y proyección de largo plazo.

La dimensión internacional de su carrera se fortaleció con su participación en la expansión de marcas asiáticas dentro del mercado latinoamericano. Entre 2024 y abril de 2026, Erika lideró el posicionamiento regional de Banhada, marca coreana especializada en lash lifting. Su gestión fue determinante para introducir una propuesta técnica y educativa diferenciada, formar profesionales, desarrollar trainers y adaptar el modelo de expansión de la marca a las particularidades culturales y comerciales de distintos países de América Latina y las Américas.

Posteriormente, Erika inició una nueva etapa vinculada con Parisienne, marca japonesa especializada en lash lifting. Como responsable de su desarrollo en Latinoamérica, lidera la construcción de la estrategia regional, la adaptación de la propuesta educativa, la organización de su estructura de trainers y artistas oficiales, y la planificación de una expansión selectiva y sostenible. Este rol confirma uno de los rasgos más importantes de su perfil: su capacidad para actuar como puente entre propuestas innovadoras de Asia y el mercado latinoamericano.

Su trabajo ha contribuido a cambiar la percepción del lash lifting en la región. Bajo su enfoque, este servicio deja de ser visto únicamente como un procedimiento cosmético sencillo y empieza a entenderse como un sistema profesional que requiere análisis técnico, control de tiempos, conocimiento de productos, seguridad en los protocolos, consistencia en los resultados y una experiencia cuidadosamente diseñada para el cliente. Esta visión ha elevado los estándares de una especialidad que hoy ocupa un lugar importante dentro de la belleza profesional contemporánea.

Además de su labor como empresaria y educadora, Erika ha participado como conferencista, jurado y figura invitada en eventos especializados de la industria, entre ellos PMUY Congress en Uruguay, The Royal Lash Congress en México y Lash Revolution Congress en Colombia. Estas participaciones han fortalecido su presencia pública como referente en técnicas avanzadas de pestañas y cejas, así como su posicionamiento dentro de una comunidad profesional que reconoce cada vez más el valor de la educación especializada.

Entre sus reconocimientos se encuentra el Elleebana Global Lash Lift Award 2020 - Great Lash Wrap Challenge, otorgado por Elleebana por su desempeño técnico en lash lifting. Este logro internacional reafirma la calidad de su trabajo en una disciplina que exige precisión, conocimiento del producto y dominio de la técnica.

En la industria actual, Erika Díaz ocupa un lugar relevante porque representa un perfil cada vez más necesario: el de la especialista que no solo ejecuta servicios de belleza, sino que educa, desarrolla productos, construye marcas, forma líderes y conecta mercados internacionales. Su carrera demuestra que la cosmetología moderna requiere preparación continua, visión empresarial y responsabilidad profesional. Su aporte va más allá del crecimiento de sus propias empresas. Erika ha impulsado una manera más estructurada de entender la belleza profesional en América Latina, promoviendo una cultura de formación rigurosa, estándares elevados y compromiso con la evolución de la industria cosmética premium.