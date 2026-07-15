DATT emite recomendaciones de seguridad a conductores ante intensa temporada de calor

Ante las altas temperaturas que se registran en diferentes regiones del país y las alertas emitidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) hace un llamado a los conductores de vehículos particulares y de servicio público para que adopten medidas preventivas y garanticen que sus automotores se encuentren en óptimas condiciones mecánicas.

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De acuerdo con el Ideam, varias zonas del territorio nacional permanecen bajo alertas por las altas temperaturas, que podrían superar los 40 °C, mientras que en otros sectores también se prevén fuertes lluvias. Estas condiciones climáticas exigen mayor responsabilidad por parte de los actores viales, especialmente en el mantenimiento preventivo de los vehículos.

El DATT recomienda a los conductores realizar una revisión general del sistema de refrigeración del motor, verificar el nivel de los líquidos, el estado de la batería, las llantas y los frenos, además de portar un extintor vigente y en condiciones de funcionamiento, elemento indispensable para atender cualquier eventualidad.

En Cartagena, donde actualmente se desarrollan diferentes obras de infraestructura que generan reducción en la movilidad y mayores tiempos de desplazamiento, es frecuente que los vehículos permanezcan por más tiempo detenidos o circulando a baja velocidad. Esta situación puede ocasionar el recalentamiento del motor en aquellos automotores que no cuenten con un adecuado mantenimiento, incrementando el riesgo de averías o incluso de incendios.

Por ello, la autoridad de tránsito insiste en que tanto los vehículos particulares como los de servicio público deben cumplir con sus revisiones preventivas antes de salir a las vías, con el fin de evitar incidentes que puedan afectar la seguridad vial y la movilidad de la ciudad.

*Recomendaciones para los conductores*

• Verificar el sistema de refrigeración y el nivel del líquido refrigerante.

• Revisar el estado del aceite, la batería, las llantas y los frenos.

• Comprobar el correcto funcionamiento de ventiladores y correas del motor.

• Portar un extintor vigente y conocer su forma de uso.

• Evitar sobrecargar el vehículo y apagar el motor cuando permanezca detenido por largos periodos, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

• Ante cualquier señal de recalentamiento, detener el vehículo en un lugar seguro y solicitar asistencia mecánica.

El DATT reitera que la prevención es fundamental para reducir riesgos en las vías.