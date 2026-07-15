Con la participación de 215 usuarios, Veolia conmemora el Día del Usuario y Vocal de control

Veolia conmemoró el Día del Usuario y Vocal de Control con diversas actividades que reunieron a más de 200 usuarios en las sedes de la Oficina de Atención al Cliente de la Plazuela, la Personería Distrital de Cartagena y el Centro de Vida Ciudadela 2000.

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Estas jornadas nos permitieron fortalecer el diálogo directo con nuestras comunidades mientras promovemos la descontaminación, descarbonización y regeneración de recursos. Además, reforzamos nuestros canales de comunicación y la videoatención. Nuestro objetivo es crear experiencias memorables que posicionen al usuario como eje central de la transformación de Veolia. Buscamos que sientan que sus opiniones son el motor para construir un servicio más humano, cercano y sostenible, donde cada persona se sienta valorada y escuchada más allá de completar un trámite.

Los usuarios disfrutaron de una jornada pedagógica interactiva con juegos didácticos como el rompecabezas ambiental y raspa y gana, siendo protagonistas y ganadores de atractivos premios.

La Gerente de Veolia Yolanda Gonzalez Puente, agradeció a los asistentes su participación activa durante la jornada, reafirmando nuestro compromiso con todos nuestros usuarios en hacer de la atención una experiencia memorable. Veolia está comprometida con la satisfacción de los clientes y el poder cada día estar más cerca de ellos. Con la ejecución de acciones ambientales y una atención donde sus voces nos mueven para construir una atención más cercana y sostenible.

Con la ejecución de estas acciones ambientales, sociales y de servicio al cliente sumamos a la Transformación Ecológica.