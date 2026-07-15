Cayeron tres expendedores de alucinógenos en Cartagena con más de 300 dosis de estupefacientes

En una ofensiva contra el tráfico de estupefacientes, uniformados de la Policía Nacional, capturaron a tres presuntos expendedores de sustancias alucinógenas en el sur de la ciudad.

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El primer resultado se registró en el sector El Bajito, del barrio San Fernando, durante labores de vigilancia y control. Allí fue capturado en flagrancia un hombre conocido con el alias de ‘El More’, de 21 años y natural de Cartagena, quien fue sorprendido comercializando 80 dosis de marihuana y ocho pastillas sintéticas.

El segundo procedimiento se llevó a cabo en el barrio San Pedro Mártir, donde fue capturado en flagrancia un hombre conocido con el alias de ‘Juanda’, de 30 años y también natural de Cartagena. Durante el procedimiento, los uniformados le incautaron más de 110 dosis de base de coca que, al parecer, estaban destinadas a su comercialización.

Finalmente, en el barrio Olaya Herrera fue capturado en flagrancia alias ‘Milton’, de 41 años y natural de Cartagena, quien portaba más de 120 dosis de bazuco listas para su comercialización.

Los capturados y los estupefacientes incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco, destacó que, en lo corrido del año, se han capturado 1.772 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 755 kilogramos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Nuestra ofensiva contra el microtráfico continúa dando resultados. Seguiremos afectando las finanzas de las estructuras delincuenciales mediante capturas e incautaciones, evitando que estas sustancias lleguen a las calles de Cartagena”, sostuvo el oficial.

La Policía Nacional en Cartagena continúa intensificando los operativos para judicializar a los responsables de actividades delictivas e invita a la ciudadanía a suministrar información oportuna y veraz a través de la Línea de Emergencias 123, el número 321 394 6246 o el correo electrónico sijin.mecar@policia.gov.co.