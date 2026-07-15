Capturado sujeto con arma de fuego en el barrio Olaya Herrera de Cartagena

Como parte de las acciones para prevenir el homicidio y combatir el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional capturaron a un presunto delincuente que portaba una pistola con municiones.

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La captura se produjo en el sector Las Américas, del barrio Olaya Herrera, donde fue interceptado alias ‘Rony’, de 19 años. Durante el procedimiento se le incautó una pistola calibre 9 milímetros y cuatro cartuchos sin percutir.

El arma será sometida a cotejo balístico por parte de las autoridades competentes con el propósito de establecer si fue utilizada en hechos criminales ocurridos recientemente en Cartagena.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las audiencias preliminares que definirán su situación jurídica.

En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Cartagena ha capturado 53 personas por homicidio y 438 por porte ilegal de armas de fuego, además de incautar 374 armas ilegales, resultados que reflejan el fortalecimiento de la ofensiva institucional contra los delitos que afectan la vida y la convivencia.

“Las armas ilegales son un factor determinante en la comisión de homicidios y otros hechos de violencia. Nuestra prioridad es impedir que continúen circulando en las calles y llevar ante la justicia a quienes ponen en riesgo la tranquilidad de los cartageneros”, manifestó el coronel Carlos Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.