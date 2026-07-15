Capturado delincuente por hurto de cadena de oro en Cartagena

En el marco de los planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un presunto delincuente en el norte de la ciudad.

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La Policía Nacional en Cartagena, a través de las patrullas de vigilancia y gracias a la oportuna información de la comunidad, logró la captura de un hombre conocido como “El Cuellar”, de 26 años, por el delito de hurto, mediante la modalidad de raponazo.

La captura se produjo en la calle Larga, a la altura del barrio Getsemaní. Minutos antes, el sujeto le había arrebatado una cadena de oro a un turista extranjero.

Al capturado le figuran cinco anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto agravado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

El elemento recuperado, avaluado en más de 4 millones de pesos, fue devueltos a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados.

En lo corrido del año se han capturado 3.933 personas por diferentes delitos, entre ellos, 559 por hurto.

“La reacción oportuna de nuestros uniformados y el apoyo de la comunidad continúan siendo fundamentales para enfrentar el hurto en Cartagena. Seguiremos fortaleciendo las acciones operativas y preventivas para capturar a quienes afectan la seguridad y garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes”, aseguró el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.