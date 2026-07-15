Buscan crear nueva empresa de servicios públicos en Cartagena: ¿Qué dijo el Concejal Armado Córdoba?

La Alcaldía de Cartagena radicó en el Concejo, un proyecto que busca crear la nueva empresa de servicios públicos bajo un esquema mixto, con participación mayoritaria del distrito (90%), mientras que el 10 % restante del componente accionario pertenecería a un socio estratégico privado.

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Por supuesto esta iniciativa centró la mirada de la corporación edilicia, que si bien tiene otros documentos para estudiar, decidió colocar atención en la propuesta, dada la magnitud y el impacto que una posible aprobación causaría en esta capital.

En diálogo con Caracol Radio el Concejal del Partido Verde, Armando Córdoba, celebró que se haya abierto el debate alrededor de este proyecto, destacando que la revisión del mismo necesita de mucho rigor y seriedad. Para el cabildante, de crearse la empresa, se debe garantizar que los actores políticos no afecten su manejo.

Así mismo, Córdoba también expresó que es fundamental saber cómo se recibiría toda la infraestructura que hoy está en manos de operadores privados, e hizo un llamado a las veedurías y al liderazgo social, para que asistan a todos los espacios de participación ciudadana. “Una sola audiencia pública no será suficiente”, agregó.