Aguas de Cartagena intervendrá la avenida El Consulado para reparar dos fugas en el acueducto

Este jueves 16 de julio, entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m., Aguas de Cartagena ejecutará la reparación de una tubería de 500 milímetros ubicada en la avenida El Consulado, en inmediaciones del sector Los Ejecutivos. La intervención comprende dos puntos de reparación donde se han identificado fugas que requieren atención para restablecer las condiciones óptimas de operación de esta infraestructura y garantizar la confiabilidad del sistema de acueducto.

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Durante la ejecución de estos trabajos se presentará suspensión del servicio de acueducto en los siguientes barrios y sectores:

Armenia, sector Sena, El Cairo, Escallón Villa, 5 de Noviembre, La Floresta, urbanización La Heroica, Las Gavias, Las Gaviotas, Tacarigua, Buenos Aires, Los Ángeles, Villa Sandra, Villa Suiza, Jardines de Junio, Quintas de Alta Lucía, Andalucía, Los Ejecutivos, San Antonio, Villa Margarita, Boulevard de La Castellana, Chipre, Contadora, Florida Blanca, La Caracola, La Gloria, Camagüey, Cavipetrol, El Triunfo, Las Palmas, El Porvenir, parque residencial Los Alpes, Puerta de Los Alpes, Villa de Los Alpes, Portal de Los Alpes, Torre de Los Alpes y Jardines de Junio II.

También se afectará a Villa Adriana, Biffi, conjunto Terraza de La Plazuela, La Plazuela, Plazuela Mayor, Santa Mónica, Portal Santa Mónica, Parque Real, Centro Comercial Santa Lucía, Centro Médico Santa Lucía, Las Acacias, sector El Progreso y Arcos del Triunfo.

Adicionalmente, la interrupción del servicio tocará a una parte de los siguientes barrios: Zaragocilla (las viviendas ubicadas entre la calle 27 y la avenida El Consulado); Los Calamares (manzanas 01 a la 17, 25, 27 a la 43, 44 a la 47, 55 y 64 a la 98); Chiquinquirá (manzanas 06 a la 11, 18, 19, 34 a la 43, 48 a la 56 y 63 a la 65); Las Gaviotas (manzanas 01 a la 75); Los Alpes (las viviendas ubicadas entre la avenida Pedro de Heredia y las transversales 74 y 71D); San Pedro (las manzanas comprendidas entre el canal Ricaurte y la avenida Pedro de Heredia); y Las Palmeras (manzanas 41 a la 48).