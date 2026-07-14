Patrulla Púrpura: estrategia de la Policía Nacional que protege a las mujeres en Bolívar

La Policía Nacional, a través de la estrategia EMFAG (Estrategia de Atención a Mujer, Familia y Género), por medio de la Patrulla Púrpura, continúa fortaleciendo las acciones de prevención, orientación, atención y acompañamiento dirigidas a la protección de las mujeres, las familias y las personas con identidades de género diversas, promoviendo el respeto por los derechos humanos, la equidad de género y la convivencia pacífica en todo el departamento de Bolívar.

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La Patrulla Púrpura es un servicio especializado conformado por uniformados capacitados para brindar atención integral a las víctimas de violencia basada en género. Su misión es orientar, acompañar, proteger y activar la ruta institucional de atención, garantizando una respuesta oportuna y humanizada.

Esta estrategia busca prevenir nuevos hechos de violencia, fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones, promover la denuncia y articular esfuerzos con autoridades competentes para la protección de las víctimas.

La activación de la Patrulla Púrpura puede realizarse a través de la Línea de Emergencias 123, y la Línea de Orientación 155, donde se recibe el reporte y se coordina la atención inmediata del caso, permitiendo que el personal especializado llegue al lugar y brinde el acompañamiento correspondiente.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó:

“La Patrulla Púrpura representa nuestro compromiso permanente con la protección de las mujeres y de todas las personas víctimas de violencia basada en género. Invitamos a la comunidad a denunciar oportunamente a través de la Línea de Emergencias 123, la Línea de Orientación 155, o acercándose a la estación de Policía más cercana, cualquier hecho que atente contra la integridad y la vida; no están solas, la Policía Nacional está para protegerlas y acompañarlas”.