Murió mujer por accidente de tránsito en vías de Bolívar: había resultado lesionada el 9 de julio

Una segunda persona perdió la vida como consecuencia del grave accidente de tránsito ocurrido el pasado jueves 9 de julio en el departamento de Bolívar, donde un automóvil chocó contra la parte trasera de un camión, entre Cruz del Viso y María La Baja.

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La nueva víctima fue identificada como Omaira Gómez Bedoya, una mujer oriunda de Sucre, quien viajaba como pasajera en el vehículo particular y permanecía bajo atención médica debido a las heridas que sufrió en el siniestro.

En el momento del impacto falleció de manera inmediata el conductor del automóvil, José Alberto Chávez Pérez, natural de Corozal, quien quedó atrapado dentro del vehículo tras la fuerte colisión.

Gómez Bedoya y María Ángel Chávez Monterrosa, de 18 años, hija del conductor fallecido, fueron trasladadas a centros asistenciales, donde recibieron atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el estado de Omaira Gómez se complicó y finalmente murió.

La mujer residía en el sector Cuatro Vientos de Sincelejo, según conoció Caracol Radio tras confirmarse su fallecimiento.