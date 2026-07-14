Mataron a joven trabajador de finca en zona rural de Pinillos, sur de Bolívar

Un nuevo hecho de sangre encendió las alarmas entre los habitantes del sur de Bolívar. Un joven de 18 años fue encontrado muerto en zona rural del municipio de Pinillos, luego de haber sido víctima de un ataque con arma de fuego.

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La persona fallecida fue identificada como José Raúl Jiménez, oriundo de Puerto López. El hallazgo se produjo cuando pobladores de la zona alertaron sobre la presencia de un cuerpo en una vía destapada cercana a una finca.

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por las autoridades, el joven habría sido asesinado en inmediaciones del predio antes de ser encontrado en el lugar. Funcionarios judiciales realizaron el levantamiento del cadáver y adelantan las labores de investigación para determinar las circunstancias que rodearon el caso.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre los autores del crimen o las razones que habrían motivado el ataque.