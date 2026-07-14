Hombre fue capturado por presunta agresión a su sobrina de 18 años en Arjona
La rápida reacción de la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia del supuesto agresor
En desarrollo de las acciones para la protección de la vida y la convivencia ciudadana, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 40 años, luego de que, presuntamente, agrediera física y verbalmente a su sobrina de 18 años en el barrio Nuevo Paraíso, sector del Zoológico, del municipio de Arjona.
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La oportuna información recibida a través del dispositivo de comunicación de la Policía permitió que los uniformados de la Zona de Atención acudieran de inmediato al lugar, donde encontraron a la víctima con visibles hematomas en diferentes partes del cuerpo y el rostro.
Tras identificar al agresor, quien corresponde al tío de la joven, le practicaron un registro a persona, le informaron sus derechos como capturado y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar. Un juez de la República definirá su situación judicial.
Los uniformados trasladaron a la víctima de 18 años al Hospital Local de Arjona, donde recibió valoración médica y la atención correspondiente.
El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, señaló que: “La violencia nunca será la solución a los conflictos familiares. Invitamos a la ciudadanía a fortalecer la tolerancia, el respeto y el diálogo como mecanismos para resolver las diferencias de manera pacífica. Desde la Policía Nacional seguiremos actuando con firmeza para proteger a las víctimas y poner a disposición de la justicia a quienes atenten contra la integridad de sus seres queridos.”
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.