Hombre fue capturado por presunta agresión a su sobrina de 18 años en Arjona

En desarrollo de las acciones para la protección de la vida y la convivencia ciudadana, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 40 años, luego de que, presuntamente, agrediera física y verbalmente a su sobrina de 18 años en el barrio Nuevo Paraíso, sector del Zoológico, del municipio de Arjona.

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La oportuna información recibida a través del dispositivo de comunicación de la Policía permitió que los uniformados de la Zona de Atención acudieran de inmediato al lugar, donde encontraron a la víctima con visibles hematomas en diferentes partes del cuerpo y el rostro.

Tras identificar al agresor, quien corresponde al tío de la joven, le practicaron un registro a persona, le informaron sus derechos como capturado y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar. Un juez de la República definirá su situación judicial.

Los uniformados trasladaron a la víctima de 18 años al Hospital Local de Arjona, donde recibió valoración médica y la atención correspondiente.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, señaló que: “La violencia nunca será la solución a los conflictos familiares. Invitamos a la ciudadanía a fortalecer la tolerancia, el respeto y el diálogo como mecanismos para resolver las diferencias de manera pacífica. Desde la Policía Nacional seguiremos actuando con firmeza para proteger a las víctimas y poner a disposición de la justicia a quienes atenten contra la integridad de sus seres queridos.”