En Santa Catalina socializan proyecto que pavimentará más de un kilómetro de vías urbanas

La Alcaldía de Santa Catalina socializó el proyecto de pavimentación de 1.182 metros lineales de vías urbanas en pavimento hidráulico, una iniciativa que busca mejorar la movilidad, fortalecer la conectividad y elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio.

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Las obras contemplan la intervención de tres importantes corredores viales: la Diagonal 2, en el sector Zarabanda de Pueblo Nuevo; la Carrera 15, desde el parque principal hasta el Puente Rojo; y la Calle del Comercio, en la cabecera municipal.

Con el propósito de mantener informada a la ciudadanía y promover la participación comunitaria, la administración municipal realizó tres jornadas de socialización, una por cada frente de obra, en las que participaron más de 200 personas.

Los encuentros se desarrollaron en Zarabanda (Pueblo Nuevo), la Carrera 15 y la Calle del Comercio, y contaron con la presencia del alcalde municipal, funcionarios de la Administración, concejales y representantes de las comunidades beneficiadas.

Durante las jornadas se expuso el alcance del proyecto, el cronograma de ejecución y los beneficios que generará para el municipio. Además, se atendieron las inquietudes de los asistentes y se ratificó el compromiso de la Administración Municipal con una ejecución transparente, participativa y de cara a la comunidad.

Con esta iniciativa, la Alcaldía de Santa Catalina continúa impulsando obras de infraestructura que fortalecen el desarrollo urbano, optimizan la movilidad y generan mejores condiciones de bienestar para las familias del municipio.