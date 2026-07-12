Netanyahu afirma que Trump quiere un acuerdo con Irán pero no duda en recurrir a la fuerza (Photo by Amir Levy/Getty Images) / Amir Levy

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere lograr un acuerdo con Irán, pero no duda en recurrir a la fuerza.

“Creo que el presidente (Donald) Trump quiere agotar todas las posibilidades de alcanzar un acuerdo, especialmente en lo que respecta a la cuestión nuclear, a través de las negociaciones”, aseguró Netanyahu en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News.

Aun así, el primer ministro israelí apuntó que “es obvio” que Trump “no tiene reparos en recurrir a la fuerza cuando los iraníes incumplen todos los compromisos que adquieren”.

El propio Trump aseguró en una entrevista en la misma cadena que Irán lanzó un dron contra un barco “menos de una hora” después de alcanzar un acuerdo “perfecto” para EE.UU.

“Israel está profundamente agradecido por el hecho de que EE.UU. e Israel unieran sus fuerzas para impedir que Irán obtuviera armas nucleares y los medios para lanzarlas, no solo contra nosotros, sino contra todo Occidente”, añadió el primer ministro en alusión a la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero contra la República Islámica.

El mandatario israelí intervino en NBC News para honrar al senador estadounidense Lindsey Graham, fallecido este domingo.

Según dijo, Graham defendió el operativo conjunto para detener el programa nuclear iraní.

“Se acercó a mí y me dijo: ‘Bibi, tienes que hacerlo. Tienes que acabar con este programa de armas nucleares antes de que ellos acaben con nosotros’”, sostuvo Netanyahu.

Graham mantuvo siempre una postura firme en contra del programa nuclear iraní.