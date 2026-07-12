Cae red en Ibagué que usaba IA para estafar con falsas visas a EE.UU.

La Dijín de la Policía, en coordinación con la Fiscalía, Ameripol, HSI de Estados Unidos y con apoyo de inteligencia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, desarticuló en Ibagué una red transnacional señalada de estafar a ciudadanos de siete países con falsas visas y permisos de residencia para Estados Unidos.

En el operativo fueron capturadas en flagrancia cinco personas y se realizaron tres diligencias de allanamiento contra inmuebles que funcionaban como centros de operación clandestinos. Según las autoridades, la red afectaba a ciudadanos de Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Perú.

La modalidad consistía en contactar víctimas a través de redes sociales, llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería, donde ofrecían supuestos beneficios migratorios ilegales. Para dar apariencia de legalidad, la organización habría creado más de 100 perfiles falsos en redes sociales y usaba herramientas de inteligencia artificial para simular la atención de funcionarios consulares y supuestos asesores migratorios.

“Mediante la modalidad de DeepFace alteraban sus rostros y acentos durante las videollamadas, logrando suplantar con alta fidelidad a funcionarios consulares y miembros de agencias gubernamentales estadounidenses. Para captar a sus víctimas, la red criminal había diseñado y administraba más de 100 perfiles falsos en distintas redes sociales”, dijo el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.

De acuerdo con la Policía, la estructura también utilizaba automatización de mensajes, generación masiva de contenidos, guiones personalizados, chatbots para la atención inicial de las víctimas, síntesis y clonación de voz, además de videos manipulados para suplantar identidades.

Las autoridades ubicaron dos “call centers” clandestinos acondicionados dentro de viviendas familiares. En esos lugares, los capturados tenían roles definidos para contactar a las víctimas, hacer seguimiento a los engaños y sostener la fachada de supuestos trámites migratorios ante entidades de Estados Unidos.

Durante los allanamientos fueron incautados 105 elementos materiales probatorios, entre ellos más de 330 mil dólares falsos, 13 millones de pesos en efectivo, títulos valores fraudulentos y dos cheques falsos del Bank of America por 430 mil dólares.

También fueron encontrados 28 celulares, cinco computadores, una tableta digital, una cámara de video, nueve documentos gubernamentales falsos de Estados Unidos, documentación migratoria, guías de cuestionarios, libretas con información, banderas, emblemas, escudos, una toga con insignias del gobierno norteamericano y un uniforme falso de la agencia HSI.

Además, las autoridades incautaron 17 bloques de marihuana con un peso total de 9.180 gramos.

Los capturados fueron identificados como Diana Murillo Vásquez, Johanna Murillo Vásquez, Jhon García, Sebastián Montealegre y María Cruz, señalados como presuntos integrantes de esta organización criminal.

Tres de ellos fueron presentados ante un juez de control de garantías, que legalizó sus capturas. La Fiscalía les imputó cargos por violación de datos personales, falsedad personal agravada por uso de inteligencia artificial, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad en documento privado, tráfico de moneda falsificada y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

A los otros dos capturados les fueron impuestas medidas administrativas, según informó la Policía.