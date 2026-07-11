Incautan bultos con carbón ilegal en Magangué, Bolívar

En desarrollo de las acciones para la protección de los recursos naturales, la Policía Nacional con su Seccional de Carabineros y Protección Ambiental logró la captura de una persona por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, e incautó 22 bultos de carbón vegetal durante un operativo realizado en el sector Belisario, del municipio de Magangué.

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Durante el procedimiento, los uniformados detectaron el transporte irregular del carbón vegetal, un recurso cuya extracción y comercialización ilegal genera graves afectaciones a los ecosistemas, contribuye a la deforestación, la pérdida de biodiversidad y al deterioro de los suelos y las fuentes hídricas.

Los 22 bultos de carbón vegetal fueron dejados a disposición de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), mientras que el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 71 Local de Magangué, autoridad competente que continuará con el proceso judicial correspondiente.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, manifestó:

“Continuaremos desarrollando acciones contundentes para proteger nuestros recursos naturales y combatir los delitos que atentan contra el patrimonio ambiental.”

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente e invita a la comunidad a denunciar cualquier actividad relacionada con el tráfico ilegal de fauna, flora o el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, contribuyendo así a la conservación del patrimonio ambiental de Bolívar.