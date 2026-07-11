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11 jul 2026 Actualizado 17:57

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Deportes

Agenda deportiva semanal: el Mundial 2026 está en la recta final, el Tour de France con colombianos

Del sábado 11 de julio al viernes 17 de julio, semana importante para el mundo del deporte.

Jonathan Gonzalez Gracia

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La agenda deportiva entra en una de las semanas más importantes del año. La Copa del Mundo 2026 conocerá a sus dos finalistas con la disputa de las semifinales, mientras que Wimbledon vive sus jornadas decisivas en busca de los campeones del tercer Grand Slam de la temporada. A esto se suma la actividad del MotoGP, donde el colombiano David Alonso continúa siendo uno de los protagonistas del fin de semana.

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Sábado 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra / 4:00 p.m. / DSports

Argentina vs. Suiza / 8:00 p.m. / DSports

Tenis Final Femenina Wimbledon / 10:00 a.m / ESPN

Ciclismo Tour de France / Etapa 8 / ESPN

Domingo 12 de julio

Tenis Final Masculina Wimbledon / 10:00 a.m / ESPN

MotoGP-Gran Premio de Alemania / 3:45 p.m / ESPN

Ciclismo Tour de France / Etapa 9 / 6:00 a.m / ESPN

Martes 14 de julio

Francia vs España / 2:00 p.m / DSports

Ciclismo Tour de France / Etapa 10 / ESPN

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Miércoles 15 de julio

Copa Mundial Semifinal 2 / 2:00 p.m / DSports

Ciclismo Tour de France Etapa 11 / 6:30 a.m / ESPN

Jueves 16 de julio

Ciclismo Tour de France Etapa 12 / 6:00 a.m / ESPN

Viernes 17 de julio

Ciclismo Tour de France Etapa 13 / 5:30 a.m / ESPN

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