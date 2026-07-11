Agenda deportiva semanal: el Mundial 2026 está en la recta final, el Tour de France con colombianos
Del sábado 11 de julio al viernes 17 de julio, semana importante para el mundo del deporte.
La agenda deportiva entra en una de las semanas más importantes del año. La Copa del Mundo 2026 conocerá a sus dos finalistas con la disputa de las semifinales, mientras que Wimbledon vive sus jornadas decisivas en busca de los campeones del tercer Grand Slam de la temporada. A esto se suma la actividad del MotoGP, donde el colombiano David Alonso continúa siendo uno de los protagonistas del fin de semana.
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Sábado 11 de julio
Noruega vs. Inglaterra / 4:00 p.m. / DSports
Argentina vs. Suiza / 8:00 p.m. / DSports
Tenis Final Femenina Wimbledon / 10:00 a.m / ESPN
Ciclismo Tour de France / Etapa 8 / ESPN
Domingo 12 de julio
Tenis Final Masculina Wimbledon / 10:00 a.m / ESPN
MotoGP-Gran Premio de Alemania / 3:45 p.m / ESPN
Ciclismo Tour de France / Etapa 9 / 6:00 a.m / ESPN
Martes 14 de julio
Francia vs España / 2:00 p.m / DSports
Ciclismo Tour de France / Etapa 10 / ESPN
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Miércoles 15 de julio
Copa Mundial Semifinal 2 / 2:00 p.m / DSports
Ciclismo Tour de France Etapa 11 / 6:30 a.m / ESPN
Jueves 16 de julio
Ciclismo Tour de France Etapa 12 / 6:00 a.m / ESPN
Viernes 17 de julio
Ciclismo Tour de France Etapa 13 / 5:30 a.m / ESPN