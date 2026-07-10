Gobernación de Bolívar ya cuenta con permiso otorgado por DIMAR para recuperación de El Laguito

La recuperación integral de El Laguito dio un paso definitivo para convertirse en realidad, luego de que la Dirección General Marítima (DIMAR) autorizara a la Gobernación de Bolívar la intervención de los bienes de uso público marítimo requeridos para la ejecución de este ambicioso proyecto urbanístico y paisajístico que busca transformar uno de los sectores turísticos más importantes de Cartagena.

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En un encuentro formal realizado entre el gobernador Yamil Arana Padauí, junto al contralmirante Hermann Aicardo León Rincón, director general Marítimo (DIMAR), se realizó la firma protocolaria en la que está entidad dio el aval para que la Gobernación pueda avanzar en el proyecto que busca recuperar este sector de la ciudad.

La autorización, otorgada mediante la Resolución No. 0300 del 4 de junio de 2026, permitió culminar un proceso técnico y jurídico adelantado durante varios meses por la Gobernación de Bolívar ante la autoridad marítima, requisito indispensable para poder intervenir áreas como playas marítimas, terrenos de bajamar y bienes de uso público bajo jurisdicción de la DIMAR.

Con la expedición de este acto administrativo y la suscripción del acta de entrega por parte de la Capitanía de Puerto de Cartagena, se completó el procedimiento habilitante para avanzar con la ejecución de la primera fase de las obras.

“Este es un paso fundamental para hacer realidad la recuperación de El Laguito, un proyecto que representa una nueva visión de ciudad, donde recuperamos espacios para el disfrute de los ciudadanos, fortalecemos el turismo y seguimos posicionando a Cartagena como un destino que ofrece experiencias de mayor calidad”, destacó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí.

Arana señaló que no fue fácil avanzar porque encontró a una comunidad muy prevenida teniendo en cuenta que por años los llenaron de promesas y mentiras y que hoy no creían que la Gobernación tenía la solución a la problemática.

“Les dijimos que esta era una administración de retos grandes, que lo íbamos a asumir y lo hemos asumido y vamos avanzando por muy buen camino. Era una comunidad que ya no creía en la institucionalidad y fue complejo convencerlos, pero le demostramos que tenemos la solución y junto con ellos esto será un éxito”, precisó el mandatario.

El Gobernador de Bolívar también aprovechó para enviar un mensaje a la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales): “Por favor necesitamos avanzar en los procesos de la licencia ambiental para la segunda fase de esta intervención”.

Lo que se contempla

El proyecto contempla una inversión superior a los $30 mil millones de pesos y busca recuperar integralmente el entorno de la laguna mediante obras urbanísticas y paisajísticas que incluyen la activación de aproximadamente 35.000 metros cuadrados de playas conexas al cuerpo de agua, la construcción de senderos ambientales terrestres y palafíticos alrededor de El Laguito, un paso peatonal sobre el canal de interconexión y una zona de estacionamiento vehicular.

“Esta obra no solo traerá progreso para una zona abandonada, las costas que son como basureros, que están en abandono deben quedar en el pasado y nosotros también estamos aportando en la defensa de lo público”, explicó Hermann Aicardo León Rincón, director general Marítimo.

La autorización de la DIMAR fue el resultado de un proceso riguroso que incluyó la revisión de estudios técnicos, diseños, planos georreferenciados, memorias descriptivas, información batimétrica, evaluaciones jurídicas, inspecciones de campo y conceptos favorables de diferentes entidades nacionales y distritales.

Durante el trámite también se garantizó la participación ciudadana mediante la publicación oficial del proceso y la recepción de observaciones, las cuales fueron evaluadas por la autoridad marítima dentro del procedimiento administrativo correspondiente.

Para la Gobernación de Bolívar, la autorización obtenida representa uno de los principales hitos del proyecto, al garantizar que las obras se desarrollen cumpliendo con toda la normatividad marítima, ambiental y administrativa aplicable.

La recuperación de El Laguito hace parte de la apuesta del Gobierno Departamental por impulsar una infraestructura turística moderna, recuperar espacios públicos estratégicos y generar nuevos escenarios de encuentro para propios y visitantes.