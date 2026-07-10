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10 jul 2026 Actualizado 13:37

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Activan Alerta Rosa por desaparición de joven mujer en Cartagena

Viviana Batlle Gómez, de 22 años, salió de su vivienda ubicada en el barrio El Bosque en la mañana del 8 de julio

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El Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, publicó en sus redes sociales una Alerta Rosa, tras la desaparición de Viviana Batlle Gómez (22 años), joven cartagenera que salió de su vivienda en el barrio El Bosque desde el pasado miércoles 8 de julio.

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Según se conoció, la mujer es de piel blanca, contextura gruesa, rostro redondo, cabello corto, liso y negro y ojos del mismo color.

Al momento de ser vista por última vez, Viviana vestía suéter Adidas de la Selección Colombia y bermuda blanca. La desaparecida es de cuello corto, tiene una curvatura pronunciada en su columna, y discapacidad cognitiva.

Para información sobre esta persona, se encuentra disponible la línea del CTI de la Fiscalía 122 o los números 3183608947, 3167429971 y 3174282862.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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