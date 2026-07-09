Un hombre fue asesinado por sicarios en plena vía pública del barrio Los Cerezos

La violencia no da tregua en las calles de Cartagena. La noche de este miércoles, un nuevo ataque sicarial cobró la vida de un hombre en el barrio Los Cerezos, generando conmoción entre los habitantes del sector que presenciaron las detonaciones en la vía principal.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La víctima fue identificada por las autoridades como Yordin Bolaños Ariza, natural de la capital bolivarense y quien se dedicaba a oficios varios. El reporte policial indica que el crimen se registró hacia las 10:30 p. p. cuando el ciudadano se encontraba en plena vía pública de la mencionada zona.

De acuerdo con el testimonio de varias personas que se encontraban cerca del lugar de los hechos, Bolaños Ariza fue interceptado por dos sujetos desconocidos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades a corta distancia, causándole la muerte de manera instantánea en el sitio del impacto.

Tras el ataque, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido aprovechando la soledad de la noche. Minutos después, uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena acordonaron el área de los hechos, mientras que los funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) se encargaron de adelantar las labores de inspección técnica al cadáver y la recolección de evidencias.

Las autoridades que asumieron la investigación del caso confirmaron de manera preliminar que a la víctima le registraba una anotación judicial vigente por el delito de porte ilegal de armas de fuego.