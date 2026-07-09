Sin Bandera anuncia gira por Estados Unidos con 19 conciertos del: “Escenas Tour”

MEXICO CITY, MEXICO - FEBRUARY 4: Leonel Garcia and Noel Schajris of Sin Bandera pose for a photo during a press conference at Hotel St Regis México on February 4, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

Sin Bandera continúa reafirmando su lugar como uno de los dúos más importantes del pop romántico en español. Leonel García y Noel Schajris anunciaron oficialmente la llegada del Escenas Tour a Estados Unidos.

MEXICO CITY, MEXICO - MARCH 6: Leonel García and Noel Schajris of Sin Bandera perform during a concert at Arena Ciudad de Mexico on March 6, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media Ampliar MEXICO CITY, MEXICO - MARCH 6: Leonel García and Noel Schajris of Sin Bandera perform during a concert at Arena Ciudad de Mexico on March 6, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media Cerrar

Una gira de 19 conciertos con la que presentarán en vivo las canciones de su más reciente álbum y repasarán los temas que los han convertido en referentes del género durante más de dos décadas.

El recorrido comenzará el 18 de septiembre en El Paso, Texas, y finalizará el 30 de enero de 2027 en Chicago, con paradas en ciudades como San Antonio, San Diego, Houston, Dallas, Washington, Boston.

La gira llega tras el éxito de Escenas Tour en Latinoamérica, donde varias fechas registraron llenos totales.

Ahora, Sin Bandera buscará reencontrarse con el público hispano de Estados Unidos, un mercado clave en la trayectoria internacional del grupo.

El tour acompaña el lanzamiento de Escenas, su más reciente álbum de estudio, publicado en febrero.

El disco reúne diez canciones inéditas que abordan temas como el amor, la nostalgia, los reencuentros y el desamor.

El proyecto también ha tenido una destacada recepción en la radio. Los sencillos “¿Qué culpa tiene ella?” y “Nunca” alcanzaron el primer lugar en la radio pop de México,.

consolidando el buen momento artístico que vive el dúo y reafirmando su vinculo tanto con nuevas generaciones como con el público que los ha acompañado a lo largo de su carrera.

“Estamos profundamente emocionados de llevar Escenas a Estados Unidos. Este álbum representa una etapa muy especial para nosotros, y poder compartirlo en vivo con un público que nos ha acompañado con tanto amor durante tantos años significa muchísimo. Estados Unidos siempre ha sido una parte fundamental de nuestra historia”, expresó Leonel García.

Más que una serie de conciertos, el Escenas Tour representa un nuevo capítulo en la trayectoria de Sin Bandera.

La gira combinará las canciones de su más reciente producción con los éxitos que han acompañado a varias generaciones.