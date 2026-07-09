Sara Valentina cerró con broche de oro su “Tour Costa” en Cartagena

Con una emotiva jornada llena de música, cercanía y conexión con sus seguidores, la artista cartagenera Sara Valentina culminó con éxito el “Tour Costa”, una gira promocional que recorrió diferentes ciudades de la región Caribe para presentar su más reciente sencillo, “Brisa Fresca”.

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Durante varios días, la cantante visitó Valledupar, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, llevando su propuesta musical a cada ciudad a través de encuentros especiales con seguidores, medios de comunicación y creadores de contenido. Más que una gira de promoción, el Tour Costa se convirtió en una oportunidad para compartir de manera cercana con quienes han acompañado su crecimiento artístico, escuchar sus historias y agradecer personalmente el respaldo que ha recibido en esta nueva etapa de su carrera.

El gran cierre se realizó en Multicentro La Plazuela, en Cartagena, donde decenas de seguidores e invitados especiales disfrutaron de un encuentro cargado de emociones, fotografías, firma de autógrafos, conversaciones y la interpretación en vivo de sus canciones, consolidando un ambiente de cercanía y celebración.

Con el Tour Costa, Sara Valentina no solo presentó oficialmente “Brisa Fresca”, sino que también fortaleció el vínculo con su audiencia a través de espacios íntimos y espontáneos que reflejan la esencia de su proyecto artístico: una propuesta fresca, auténtica y profundamente conectada con sus raíces caribeñas.

El cierre en Multicentro La Plazuela contó con una destacada asistencia y reafirmó al centro comercial como un escenario para el encuentro entre el talento local y la comunidad, apoyando iniciativas culturales y musicales que enriquecen la agenda de la ciudad.

Tras el éxito de esta gira, Sara Valentina continuará con la promoción nacional de “Brisa Fresca” y prepara nuevas sorpresas musicales que seguirá compartiendo con sus seguidores durante los próximos meses.